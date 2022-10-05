ESKİŞEHİRLİ MÜZİSYENLERDEN ONUR ŞENER CİNAYETİ PROTESTOSU - Son Dakika
Üye Girişi

ESKİŞEHİRLİ MÜZİSYENLERDEN ONUR ŞENER CİNAYETİ PROTESTOSU

05.10.2022 17:32

ESKİŞEHİR'de bir araya gelen müzisyenler, meslektaşları Onur Şener'in (45) Ankara'da sahne aldığı eğlence mekanında tartıştığı grup tarafından öldürülmesini protesto etti.

ESKİŞEHİR'de bir araya gelen müzisyenler, meslektaşları Onur Şener'in (45) Ankara'da sahne aldığı eğlence mekanında tartıştığı grup tarafından öldürülmesini protesto etti.

Tepebaşı ilçesindeki Ulus Anıtı önünde toplanan çok sayıda müzisyen, Onur Şener cinayetini protesto etti. Müzisyenler adına konuşan Onur Kurnaz, bu tarz eylemleri engelleyecek caydırıcı cezaların verileceğine inançlarının tam olduğunu belirtip, Maalesef tüm önlemlere, yasalara, topluma karşı gelerek şiddeti hayatımızın merkezine mıh gibi çakan faillerin, meslektaşımız Onur Şener'in yaşamını söndürüp, ailesi ve sevenlerini ve elbette biz müzisyenleri ne kadar dehşete sürüklediğini konuşmalıyız. Maalesef insan hayatının ne kadar değersiz olduğunun tokat gibi örneklerini günbegün tecrübe ediyoruz. Onur Şener, arkasında ufak bir kız çocuğu, bir arkadaş emaneti erkek evlat, bir aile bırakarak aramızdan koparıldı. Onur Şener'in maruz kaldığı ve hayatına mal olan bu elim olay, müzisyenlerin bir sembolü, mil taşı, bir sıfır noktası olarak aklımıza kazınmalı ve haklı mücadelemizin, sanatın, insan haklarının, empatinin, hakkımıza sahip çıkabilme yeteneğinin bir dışa vurumuna dönüşmelidir. Müzik, tüm engellemelere, yasaklara, baskılara rağmen durmamalı. İşte tam da bu yüzden, tüm müzisyen arkadaşlarımı, karalar bağlamış olmalarına rağmen sanatlarını icra etmeye davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti adaletinin gereken tespitleri yapmasının ardından birkaç kendini bilmezin bu tarz eylemlerde bulunmasını engelleyecek en caydırıcı cezaları vereceğine inancımız tamdır. İç Anadolu'da sanatın beşiği olarak nitelendirebileceğimiz şehrimizin, Eskişehir'in müzisyenleri olarak süreci takipte olacağız ve unutmayalım ki bir kez daha bir eve ateş düşmesin, diye takipte olmak zorundayız dedi.

'ONUR NE YAPTI'

Müzisyenlere yönelik fiziksel ve psikolojik şiddeti kınadıklarını kaydeden müzisyen Haşim Tayyar ise Müzisyenler olarak karşınıza müzik yapmak için çıkmayı arzu ederdik. Lakin çok üzgünüz, yine olmadı. Sahne yaptığı mekanda dinleyenlerden gelen isteği bilmediği ve söyleyemediği için sahne bitimini bekleyen, güya eğitimli 3 müşteri tarafından tasarlanarak ve canice katledilen Onur Şener'in tarifsiz acısıyla buradayız. Kızgınız, üzgünüz ve şaşkınız. İnanın anlamakta güçlük çekiyoruz. Bir şarkı isteği yüzünden bir cana nasıl kıyılır Allah için Gencecik, hayat dolu bir baba nasıl katledilir Niye bu kin Niye bu acımasızlık, merhametsizlik, vicdansızlık Biz ne yaptık size bu kadar Onur ne yaptı Yıllardır tüm müzisyen arkadaşlarımızın başına mütemadiyen her sahnede gelen fiziksel veya psikolojik, ayarsız ve duygusuz şiddeti kınıyoruz. Kabul etmiyoruz ve lanetliyoruz diye konuştu. (DHA)

YORUMLAR
500
Müzisyenler Eskişehir'den Onur Şener İçin Seslendi: 'Çok Kızgınız' Müzisyenler Eskişehir'den Onur Şener İçin Seslendi: 'Çok Kızgınız' İzmirli müzisyenler cinayete kurban giden Onur Şener için sokağa çıktı! İzmirli müzisyenler cinayete kurban giden Onur Şener için sokağa çıktı!
Kaynak: DHA

Onur Şener, Eskişehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİRLİ MÜZİSYENLERDEN ONUR ŞENER CİNAYETİ PROTESTOSU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:12 "Benim Adım Cafer" sözleriyle bir döneme damga vuran çocuk yıllar sonra ortaya çıktı!
23:03 Merakla beklenen memur ve emekli zammı oranı hakkında uzman isimden açıklama geldi!
22:57 Oyuncu Berna Laçin'den "Genelev mi işletiyorsun?" sorusuna gündem olacak cevap: İş başvurusunda bulunacaksın galiba
22:14 Aydemir Akbaş'tan yürek parçalayan itiraf! Eşiyle yaşadıklarını duyanlar duygulandı
21:52 Bakan Nebati, İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'metro' paylaşımına cevap verdi
21:45 Şişli'de feci olay! Polis memuru emniyet binasında intihar etti
21:28 "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleriyle gündem olan Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu'na kırgınım
21:24 Bakan Soylu'nun eski yardımcısı Muhterem İnce, yapılan oylamayla Anayasa Mahkemesi üyesi oldu
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin evine sürpriz ziyaret! Görüşmede 4 önemli konu masaya yatırıldı
20:45 Türkiye'nin en ünlü haber spikeriydi! Hamit Özsaraç'ın son görüntüsü şaşkınlık yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 23:37:00. #1.11#
SON DAKİKA: ESKİŞEHİRLİ MÜZİSYENLERDEN ONUR ŞENER CİNAYETİ PROTESTOSU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement