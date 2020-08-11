Eskişehirli Örümcek Adam'dan "maskeni tak, kahraman ol" çağrısı - Son Dakika

Eskişehirli Örümcek Adam'dan "maskeni tak, kahraman ol" çağrısı

Eskişehir'de yüksek binaların dış cephe temizliğini yaparak geçimini sağlayan "Örümcek Adam" lakaplı Tamer Uysal, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesine dikkati çekmek için kentin işlek caddesinde sosyal mesafe kurallarına uyarak maske dağıttı.

Eskişehirli Örümcek Adam'dan

Eskişehir'de yüksek binaların dış cephe temizliğini yaparak geçimini sağlayan "Örümcek Adam" lakaplı Tamer Uysal, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesine dikkati çekmek için kentin işlek caddesinde sosyal mesafe kurallarına uyarak maske dağıttı.

Örümcek Adam kostümünü giyen Uysal, merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Doktorlar Caddesi'nde elindeki "maskeni tak, kahraman ol" pankartıyla kent sakinlerine maske verdi, Kovid-19 salgınından korunmadaki tedbirlerin önemine dikkat çekti.

Fiziki mesafeye uyarak isteyenlerle fotoğraf çektiren Uysal, çocuklara ve ebeveynlere günümüz kahramanlarının maske takan, kurallara uyan ve herkesin sağlığını düşünen insanlar olduğunu söyleyerek, "maske takın" uyarısında bulundu.

Tamer Uysal, AA muhabirine, amacının özellikle çocukların çok sevdiği Örümcek Adam kostümüyle maskeye dikkati çekerek farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle uzun zamandır 2 çocuğu ve eşiyle evinden zorunlu olmadıkça çıkmadığını dile getiren Uysal, son dönemlerde insanların rehavete kapılıp kurallara uymamasından dolayı üzgün olduğunu anlattı.

Uysal, ikiz çocuklarının ilköğretim çağında olduğunu belirterek, "Çocuklarım da dahil olmak üzere her öğrencinin öğrenme, eğitilme hakkı var. Birkaç dakikalık keyif için, maskesiz gezip, sosyal mesafe kurallarını çiğneyerek aslında geleceğe zarar veriyoruz." dedi.

"Kurallara uymak vatan görevidir"

Türkiye'nin üretim, eğitim, ticaret gibi alanlarda normalleşerek önüne bakması gerektiğine değinen Uysal, şöyle konuştu:

"Çocuğu okula gitsin isteyen anne babalar kurallara uymuyor. Nasıl açılacak okullar? Son haftalarda insanlarımızın iyice rehavete kapıldığını görüyoruz. Sokaklarda virüse karşı önlem almada duyarlılık gösterenler de var ama hiç umursamayanlar da var. Ben çocuklarımı okula yollamak, anneme sarılmak, komşularımla sohbet edebilmek, eskiden olduğu gibi yaşamak istiyorum. O yaşantımızı geri elde edebilmemizin tek yolu virüsten korunmak. Çoğumuz ciddiye almıyor fakat inanın kurallara uymak vatan görevidir. Lütfen biraz duyarlı olalım."

Uysal, virüse karşı çocukların daha temkinli olduğunu ifade ederek, "Benim bu yaptığım pozitif eylem, çocukların aklında kalacaktır diye düşünüyorum. Yarın anne ve babasını maskesiz görürse 'Anne, baba siz kahraman değilsiniz' desinler istiyorum. Belki bu sayede birazcık da olsa devletimize ve milletimize katkımız olmuştur." diye konuştu.

Kent sakinlerinden 30 yaşındaki Ali İhsan Açıksöz, Örümcek Adam'ı caddede gördüğünde şaşırdığını belirterek, "İnsanlarımız çok fazla duyarlı değil. Sosyal mesafe kurallarına uyulmuyor. Örümcek Adam'ın sokakta böyle bir eylemi gerçekleştirmesinin akılda kalacağını düşünüyorum." dedi.

Sedef Özsoy ise torununun Örümcek Adam karakterini çok sevdiğini söyleyerek, Uysal ile selfie yaparak fotoğraf çekti.

Uysal'ın yaptığı farkındalık eylemini çok beğendiğini dile getiren Özsoy, "Torunum çok dikkatli mesela. Çok önemsiyor maske ve sosyal mesafeyi. Örümcek adam çocukların favorisi. Torunum için de öyle. Özellikle çocuklar için çok güzel bir farkındalık." ifadelerini kullandı.

Örümcek Adam, Tamer Uysal, Eskişehir, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 11:13

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehirli Örümcek Adam'dan 'maskeni tak, kahraman ol' çağrısı - Son Dakika
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