Eskişehirli Ozan Arif Çayır, koronavirüs için türkü besteledi - Son Dakika

Eskişehirli Ozan Arif Çayır koronavirüsü için bestelediği türküyü sazı eşliğinde söyledi.



76 yaşında olan Çayır, 6 yaşında iken saz çalmaya ve birlikte türkü söylemeye başladı. Şimdiye kadar 7 bin 200 civarında türkü bestelediğini söyleyen Ozan Arif Çayır yaptığı, açıklamada, "Saz çalma ve sazla birlikte türkü söylemek özel yetenek ister ve bu yetenek bende var. Babamın kaval çalmasından esinlenerek saza merakım daha fazla arttı. Küçük yaşlarda Aşık Veysel'in saz çalmasına ve türkü söylemesine ilgi duydum. Aşık Veysel hayatta iken karşılıklı saz çalarak atışmalarda bulundum. Şimdiye kadar çok sayı da enstrüman çalan sanatçı yetiştirdim. 7 bin 200 civarında da bestelediğim türkülerim var ve türküleri ilerleyen zamanlarda kitap haline dönüştüreceğim. Amacım, Eskişehir'in kültür ve sanatına katkıda bulunmaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Halk Ozanlığı' belgem var. 12 parça müzik aletimi çalarak icra ediyorum. Müzik aletlerimin bazıları saz, kısa bağlama, keman, ut ve tamburdur. Nefesli çalgılardan ise; kaval, zurna ve klarnettir" dedi.



Ozan Arif Çayır, "Koronavirüsü, basit soğuk algınlığından, ağır akut solunum sendromuna kadar değişkenlik gösterebilmektedir. Virüs; hasta insanlardan öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların temas ettiği yüzeylerden göz, ağız, burun mukozası ve el sıkışma ile bulaştığından, ben de koronavirüsü ile ilgili türkü besteledim ve bestelediğim türküyü sazım eşliğinde söyledim" dedi.



Çayır'ın bestelediğim türkünün sözcükleri ise şöyle;



Coronavirüsü gelme vatana



Burası Türkiye, yer yoktur sana



Tokalaşmayı bırak, merhaba bana



Önlem almanın faydası cana



Coronavirüs seni kim saldı



Bütün insanların canını aldı



Türkiye'ye gelme, kapı kapandı



Önlem almanın faydası cana



Ozan Arif der ki, kimse ölmesin



Coronavirüsü bize gelmesin



Sağlık Bakanı'nı herkes dinlesin



Önlem almanın faydası cana - ESKİŞEHİR