Eskişehirli Ozan Arif Çayır, koronavirüsten korunmak için 'maske takmayı' sazına taşıdı - Son Dakika

Eskişehirli Ozan Arif Çayır, koronavirüsten korunmak için 'maske takmayı' sazına taşıdı

Eskişehirli Ozan Arif Çayır, 'koronavirüsten korunmak için maske takmayı' sazına taşıdı ve 'maske takma' ile ilgili bestelediği türküyü sazı eşliğinde söyledi.

Eskişehirli Ozan Arif Çayır, koronavirüsten korunmak için 'maske takmayı' sazına taşıdı, System.String[]

Eskişehirli Ozan Arif Çayır, 'koronavirüsten korunmak için maske takmayı' sazına taşıdı ve 'maske takma' ile ilgili bestelediği türküyü sazı eşliğinde söyledi.


Ozan Arif, 77 yaşına gelmesine rağmen sazı elinden bırakmadı ve güncel konularla ilgili türküler bestelemeye devam etti. Ozan Arif çayır konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar 8 bin 55 civarında çeşitli konularla ilgili sazım eşliğinde türküler besteledim. Saz çalma ve sazla birlikte türkü söylemek özel yetenek ister ve bu yetenek bende doğuştan itibaren var. Babamın kaval çalmasından esinlenerek saza merakım daha fazla arttı. Küçük yaşlarda Aşık Veysel'in saz çalmasına ve türkü söylemesine ilgi duydum. Aşık Veysel hayatta iken karşılıklı saz çalarak atışmalarda bulundum. Şimdiye kadar çok sayı da enstrüman çalan sanatçı yetiştirdim. Bestelediğim türkülerim var ve türküleri ilerleyen zamanlarda kitap haline dönüştüreceğim. Amacım, Eskişehir'in kültür ve sanatına katkıda bulunmaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Halk Ozanlığı' belgem var. 15 parça müzik aletimi çalarak icra ediyorum. Müzik aletlerimin bazıları saz, kısa bağlama, keman, ut ve tamburdur. Nefesli çalgılardan ise; kaval, zurna ve klarnettir. Koronavirüsten korunmak için, her yerde mutlaka maske takmalıyız. Maske, günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Maske takarak yaşamaya ve hayatımızı devam ettirmeye alışmalıyız ve alışıyoruz. Koronavirüsten korunmak için; 'maske takma' ile ilgili sazım eşliğinde güzel ve harika türkü besteledim" dedi.


Çayır, "Koronavirüsten korunmak için; 'maske takma' ile ilgili bestelediğim türkünün ilk sözcükleri ise şöyle;


Devlet bizim, millet bizim


Maske takmak bize çözüm


Devlet böyle diyor gözüm


Herkes maskesini taksın


Bu korona canlar alır


Ölen olur derdi kalır


Mikrop, insanları bulur


Herkes maskesini taksın - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 11:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Eskişehirli Ozan Arif Çayır, koronavirüsten korunmak için 'maske takmayı' sazına taşıdı - Son Dakika

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