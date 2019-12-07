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Eskişehirli şair Doğru'nun 'Sevgi Emektir' şiir kitabı okuyucularıyla buluştu

6 saat önce

Eskişehirli şair Muammer Doğru'nun 'Sevgi Emektir' şiir kitabı okuyucularıyla imza gününde buluştu.

Eskişehirli şair Doğru'nun 'Sevgi Emektir' şiir kitabı okuyucularıyla buluştu, System.String[]

Eskişehirli şair Muammer Doğru'nun 'Sevgi Emektir' şiir kitabı okuyucularıyla imza gününde buluştu.


Şair Muammer Doğru, köyünde çocukluk yaşlarında başladığı şiir yazmaya 67 yaşına kadar devam etti. Yazdığı şiirleri bir kitap da toplayan Doğru, imza günü düzenledi.


Şiir kitabının imza gününde okuyucuları ile buluşan Eskişehirli şair Muammer Doğru etkinlikte yaptığı konuşmada, "Yaşamın tüm zorluklarına göğüs gererek yoksulluk içinde büyüdüm. Küçük yaşta hem okudum hem de köyümde bağda, bahçede, dağda, ovada koyun ve kuzu güttüm. Koyun ve kuzu güderken kitap hiç elimden düşmedi ve halk türküleri söyledim. Çocuk yaşta iken köyde koyun ve kuzu güderken şiirler yazmaya başladım. Toplumcu şairlerin şiirlerini okudum. Aşıkların söylediği yanık, hoyrat türküleri dinleyerek besteledim. Şiirlerimde sevgiyi, dostluğu, kardeşliği, özgürlüğü, eşitliği ve emeği kendi şiir kozamda farklı damarlardan beslenerek işlemeye çalıştım. Şiirlerimde akıcılığa özen gösterdim. Kimi zaman halk sözcüklerini kullanarak onlardan birisi olduğumu, coşkulu sözcüklerle şiirleştirdim. Şiirlerimde 'hak şiiri' geleneğini işledim. Şiirlerimin tamamında estetik bütünlük ve felsefi bir derinlik vardır. Şiir kitabım 138 sayfadan ibaret olup, her sayfasında ikişer şiirim bulunmaktadır. Eskişehir edebiyat ve sanat dünyasına bir eser kazandırdığım için, kültür ve sanat adına mutluluk duymaktayım" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:47 Kaynak: İHA
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