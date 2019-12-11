Eskişehirli şair ve ozanlar şehitler için şiirler okudu kahramanlık türküleri söyledi - Son Dakika

Eskişehirli Şairler, Yazarlar ve Ozanlar Derneği (EŞYODER)'ne üye şairler, şehitler için kendi yazdıkları şiirleri okudular, ozanlarda, kendi derledikleri hüzünlü ve kahramanlık türkülerini sazları eşliğinde söylediler.



Deliklitaş Mahallesinde bulunan Odunpazarı Kent Konseyi binasında gerçekleşen etkinlikte; ozanlardan Hasan Bakırcı, Durşen Mert ve Behçet Sönmez; şehitler için kendi derledikleri hüzünlü ve kahramanlık türkülerini sazları eşliğinde söylediler. Ozanların yanı sıra EŞYODER üyeleri şairler, sırayla şehitler için kendi yazdıkları şiirleri okudular. Şairlerin; şehitler için yazmış oldukları şiirleri okumaları sırasında, duygusal ve heyecanlı anlar yaşandı.



Düzenlenen etkinlikle konuşan EŞYODER Başkanı Ertuğrul Şakar, "Şairlerimiz ve ozanlarımızla hep birlikte, şehitlerimiz için üzüntü duymaktayız. Acımızı ve kaybımızı anlatmaya kelimeler yetersiz kalmaktadır. Şehitlerimize; Allah rahmet eylesin ve mekanları cennet olsun. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü, onun temel niteliklerini korumak, vatan, millet ve bayrak uğrunda hayatlarını feda eden tüm aziz şehitlerimize, bir kez daha rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi. - ESKİŞEHİR