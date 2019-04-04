Son Dakika Haberleri: Eskişehirli Şair Veysel Ünverdi'nin Yeni Şiir Kitabı Yayınlandı

Eskişehirli Şair Veysel Ünverdi'nin Yeni Şiir Kitabı Yayınlandı

2 saat önce

Eskişehirli şair Veysel Ünverdi, yeni şiir kitabı ile Eskişehir edebiyatına yeni eser kazandırıldı.

Eskişehirli Şair Veysel Ünverdi'nin Yeni Şiir Kitabı Yayınlandı, System.String[]
Eskişehirli şair Veysel Ünverdi, yeni şiir kitabı ile Eskişehir edebiyatına yeni eser kazandırıldı.

Eskişehir'de yeni şiir kitabının yayınlanmasının mutluluğunu yaşayan şair Veysel Ünverdi, yaptığı açıklamada, "2 yıl içerisinde yazdığım ve toparladığım şiirler; "Atanınki Zor Olan (Gövde, Yaprak, Çiçek)) Bizimki Kolay Olan" adlı bir kitabımda toplanarak yeni yayınlandı. Yayınlanan şiirlerimin muhtevası; kahramanlık, sevgi, doğa, kardeşlik, arkadaşlık, vatan sevgisi Yunus Emre ve Eskişehir sevgisi ile ilgili duygularımı, düşüncelerimi kapsamaktadır. Bir rüzgarda savrulmadan, doğruyu anlatan şiirleri işlemeye çalıştım ve yazdım. Her bölümde en az heceli şiirden başlayıp, artan heceli şiirler ile devam ettim. Sonlar da ise, serbest şiir ve nesirlere yer verdim. Şiir kitabımda 307 şiirim bulunmaktadır. Şiir kitabım: Gövde, yaprak ve çiçek bölümlerinden oluşmaktadır ve 199 sayfadan ibarettir" diye ifade etti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:13 Kaynak: İHA

Eskişehir, Yaşam
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