Son Dakika Haberleri: Eskişehirli Şairin Eseri ve Hayatı Üniversite Öğrecisine Tez Konusu Oldu

Eskişehirli Şairin Eseri ve Hayatı Üniversite Öğrecisine Tez Konusu Oldu

13 dakika önce

Eskişehirli araştırmacı, yazar ve şair olan Ahmet Urfalı'nın hayatı ve eserleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde eğitim gören bir öğrencinin bitirme tezi konusu oldu.

Eskişehirli Şairin Eseri ve Hayatı Üniversite Öğrecisine Tez Konusu Oldu, System.String[]
Eskişehirli araştırmacı, yazar ve şair olan Ahmet Urfalı'nın hayatı ve eserleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde eğitim gören bir öğrencinin bitirme tezi konusu oldu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Esin Ilıtan, 'Şair Ahmet Urfalı'nın 'Hayatı', 'Edebi Kişiliği' ve 'Eserleri" konusunda bitirme tezi hazırladı.

Urfalı'nın şiirleri, eleştirmenler tarafından, 'Kaf Dağına uçan şair', 'Gül kıvrımında barınan şair' olarak nitelendiriliyor. Yayımlanmış 10 şiir kitabı bulunan Ahmet Urfalı'nın biyografisi, Kültür Bakanlığı ile Ahmet Yesevi Üniversitesi işbirliğinde oluşturulan Türkiye İsimler Sözlüğünde de yer aldı. Bugüne kadar akademik çevrelerce; hayatı ve eserleri 4 defa bitirme tezi yapılan Urfalı, sanatsal ve kültürel çalışmalarına, dergi ve gazetelerde yazdığı yazılarla devam ediyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:58 Kaynak: İHA

Yaşam
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