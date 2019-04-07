Son Dakika Haberleri: Eskişehirli Şairler ve Ozanlar Şiir ve Türkülerini 'Polisler' İçin Seslendirdi

Eskişehirli Şairler ve Ozanlar Şiir ve Türkülerini 'Polisler' İçin Seslendirdi

7 dakika önce

Eskişehir Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneğine (EŞYODER) üye şair ve ozanlar, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü seslendirdikleri şiir ve türkülerle kutladılar.

Eskişehirli Şairler ve Ozanlar Şiir ve Türkülerini 'Polisler' İçin Seslendirdi, System.String[]
Eskişehir Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneğine (EŞYODER) üye şair ve ozanlar, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü seslendirdikleri şiir ve türkülerle kutladılar.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Odunpazarı Kent Konseyi binasında bir program düzenlendi. Sunuculuğunu 82 yaşındaki şair İbrahim İpek'in yaptığı programda konuşan EŞYODER Başkanı Ertuğrul Şakar, "Güvenliğimiz tehlikeye girdiği zaman hatırladığımız polislerimiz, her geçen gün gelişen ve değişen şartlar altında ortaya çıkan yeni suç tipleri ile başa çıkabilmek için sürekli kendilerini geliştirmektedirler. Türk Polis Teşkilatı'nın 174'ncü kuruluş yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Halkımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan ve yurdumuzun her köşesinde özellikle Eskişehir ilinde de görev yapan tüm polislerin Polis Haftası'nı, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'ncü kuruluş yıl dönümünde kahraman polisler adına şairlerimiz yazdıkları şiirleri sıra ile okudular. Ozanlarımız Arif Çayır, Hasan Bakırcı, Behçet Sönmez kahramanlık türküleri bestelediler ve bu türküleri sazları eşliğinde birlikte seslendirdiler. Polis Haftası'nı şairlerimizle ve ozanlarımızla birlikte kutladık ve birlikte kutlama esnasında duygulu anlar yaşandı" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:41 Kaynak: İHA

Yaşam
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