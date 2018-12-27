Son Dakika Haberleri: Eskişehirli Sanatçılar Gönüllerince Eğlendi

Eskişehirli Sanatçılar Gönüllerince Eğlendi

1 saat önce

Eskişehirli sanatçılar, düzenlenen Sanatçılara Vefa Etkinliği'nde yöresel türküler eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Eskişehirli Sanatçılar Gönüllerince Eğlendi, System.String[]
Eskişehirli sanatçılar, düzenlenen Sanatçılara Vefa Etkinliği'nde yöresel türküler eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Eskişehirli sanatçılar, Eskişehir Sultanlar Zeybek Ekibi Kültür Derneği tarafından düzenlenen Sanatçılara Vefa Etkinliği'nde bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu programda Türk halk müziği sanatçıları Mustafa Gökçe ve Mehmet Özel sazları eşliğinde katılan sanatçılara türküler söyleyerek unutulmaz bir gece yaşattı.

Sanatçılar için düzenlenen gecede konuşan Eskişehir Sultanlar Zeybek Ekibi Kültür Derneği Başkanı Sultan Sarı, "Bu yıl çeşitli dallarda tüm sanatçı arkadaşlarımız Eskişehir'in kültür ve sanatına kendi dallarında hizmet ederek sanatlarını icra ettiler. Bu yılın yorgunluğunu gidermek için etkinlik düzenledik. Etkinlikte sanatçılarımız doyasıya eğlendiler ve birbirleriyle kaynaştılar" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:53 Kaynak: İHA

Mustafa Gökçe, Eskişehir, Yaşam
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