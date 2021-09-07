Eskişehirli sanatseverleri 11 Eylül günü Yunus Emre ile buluşturuyor - Son Dakika

2021 yılının Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına seçildi. Yunus Emre'nin 700. ölüm yıldönümü sebebiyle düzenlenen etkinlikte, ünlü halk şairinin şiir ve yazılarından yola çıkılarak hazırlanan eser, senfoni orkestrası eşliğinde sahnelenecek. Müziklerin düzenlemesini ve Orkestra Şefliğini Eray İnal'ın üstlendiği konserin rejisörlüğünü Murat Atak gerçekleştiriyor.

Etkinlik, devam eden sağlık önlemleri nedeniyle maske ve mesafe uygulamaları eşliğinde, konukların sağlık durumlarının uygunluğuna (aşı kartı ve PCR testi takibi) dikkat edilerek gerçekleştirilecek. Şehir Tiyatroları yetkilileri, etkinlik salonlarındaki havalandırma sistemlerinin, azaltılmış koltuk oturma düzeninin ve fuaye salon sterilizasyon işlemlerinin tamamlandığını belirttiler.

Yunus Emre'nin 700. ölüm yıldönümü kapsamında düzenlenecek olan anma etkinliği 11 Eylül Cumartesi saat 20.00'de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.