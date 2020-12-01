Eskişehirli sporcular Almanya'daki yarışmada 8 madalya ve kupa kazandı - Son Dakika

Eskişehirli sporcular Almanya'daki yarışmada 8 madalya ve kupa kazandı

01.12.2020 12:54
Eskişehirli sporcular Almanya'daki yarışmada 8 madalya ve kupa kazandı, System.String[]

Almanya'da geçtiğimiz ay düzenlenen, 13 ülkeden 30 kulübün ve 20 sporcunun katıldığı 'schwarzwald open online poomsae champ 2020' yarışmalarında Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü sporcuları 8 madalya kazandı.

Almanya'da geçtiğimiz ay düzenlenen, 13 ülkeden 30 kulübün ve 20 sporcunun katıldığı 'schwarzwald open online poomsae champ 2020' yarışmalarında Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü sporcuları 8 madalya kazandı.

Kulüpten 6 sporcunun katıldığı yarışmalarda değişik kategorilerde 3 altın, 5 bronz madalya kazanan Gökmeydan Spor Kulübü, madalya ve puan sıralamasında 5'ncilik kupasını hak etti. Madalya ve kupanın kulübe ulaşması ile kulüp önünde pandemi önlemleri alınarak kazanılan madalyalar sporculardan, Elif Çatal, Bahar Dalcın, Sudenaz Aydın, Kıvanç Yılmaz Çalışkan, Onur Mücahit Dalcın ve Hamza Ünal' a düzenlenen etkinlikle verildi.

Gökmeydan Spor Kulübü Başkanı Hilmi Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu etkinlikt bir açıklama yapan Gökmeydan Spor Kulübü taekwondo antrenörü Elif Çatal, "İki yıl önce bu yarışmayı hayal etmek, gerçeğin tahtına ortak olmaktır. Yaptığımız çalışmalar sonucu uluslararası organizasyon da derece yapmanın gururunu yaşadık. Gökmeydan Spor Kulübü çatısı altında mutlaka olimpiyatlara sporcu göndermek hedefimizdi. Bunun için bütün olumsuzluklara rağmen çalıştık ve hedefimize ulaştık. Başarı hedefimize destek veren Gökmeydan Spor yönetim kuruluna minnettarım" dedi.

Sporculara verilen madalyalar ve 5'ncilik kupası Kulüp Başkanı Hilmi Yıldırım'a teslim edildi. Gökmeydan Spor Kulüp Başkanı Hilmi Yıldırım; sporcuların başarılarını teker teker kutladı ve yaptığı başarı konuşmasında,"Pandemi sürecinde online olarak Almanya'da yapılan organizasyonda sporcularımız büyük başarı elde etti ve moral kaynağımız oldu. Gökmeydan Spor Kulübü'nün misyonu, alt yapısından Türk sporuna başarılı sporcular yetiştirmektir. Kulübümüz için hayırlı olsun. Başarılarımız artarak devam edecektir" dedi.

Program hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehirli sporcular Almanya'daki yarışmada 8 madalya ve kupa kazandı
Eskişehirli sporcular Almanya'daki yarışmada 8 madalya ve kupa kazandı
Eskişehirli sporcular Almanya'daki yarışmada 8 madalya ve kupa kazandı
Eskişehirli sporcular Almanya'daki yarışmada 8 madalya ve kupa kazandı
Eskişehirli sporcular Almanya'daki yarışmada 8 madalya ve kupa kazandı
Eskişehirli sporcular Almanya'daki yarışmada 8 madalya ve kupa kazandı
Eskişehirli sporcular Almanya'daki yarışmada 8 madalya ve kupa kazandı

Hilmi Yıldırım, Gökmeydan, Eskişehir, Almanya, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Eskişehirli sporcular Almanya'daki yarışmada 8 madalya ve kupa kazandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak Erdoğan sosyal medya şirketlerini uyardı: Türkiye vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek Parası olmadan kabul edildiği otobüsün ücretini mektupla gönderen şahıs, şoförlere duygu dolu anlar yaşattı Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat, daha önce de eşini zehirlemiş Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Tekirdağ ve Edirne'de birçok mahalle beyaza büründü Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım Bakan duyurdu, parmak iziyle kimlik doğrulama geliyor! Pilot uygulama ocakta
Rıza Çalımbay, G.Saray sözlerine açıklık getirdi: Hiçbir problemim yok Rıza Çalımbay, G.Saray sözlerine açıklık getirdi: Hiçbir problemim yok         
13:37
Aliyev'den Fransa Senatosu'na Dağlık Karabağ tepkisi: Çok hoşlanıyorsanız Marsilya'yı onlara verin Aliyev'den Fransa Senatosu'na Dağlık Karabağ tepkisi: Çok hoşlanıyorsanız Marsilya'yı onlara verin         
13:21
Erken seçim tartışmalarına Cem Uzan da dahil oldu: Yüzde 50'yi geçemiyorlar, erken seçime gitmezler Erken seçim tartışmalarına Cem Uzan da dahil oldu: Yüzde 50'yi geçemiyorlar, erken seçime gitmezler         
12:53
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı         
11:44
HIV'li kan verildi, 12 yıldır enfeksiyonla yaşıyor! Talihsiz çocuğun en büyük hayali doktor olmak HIV'li kan verildi, 12 yıldır enfeksiyonla yaşıyor! Talihsiz çocuğun en büyük hayali doktor olmak         
11:33
Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak "büyü" iddiası         
11:30
Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir         
11:20
Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım         
10:40
Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor         
10:29
Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp         
10:27
Putin'in Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı         
10:23
Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 13:46:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehirli sporcular Almanya'daki yarışmada 8 madalya ve kupa kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei