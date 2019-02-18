Son Dakika Haberleri: Eskişehirli Sporculardan Almanya'da Tekvando Dersi

Eskişehirli Sporculardan Almanya'da Tekvando Dersi

26 dakika önce

Eskişehir Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü, Almanya'da düzenlenen şampiyonada başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Eskişehirli Sporculardan Almanya'da Tekvando Dersi, System.String[]
Eskişehir Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü, Almanya'da düzenlenen şampiyonada başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Almanya'nın Stuttgart kentine bağlı Sindelfingen'de düzenlenen; "WT Presidents Cup Poomsae Europe Region Şampiyonasında" Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü oyuncuları madalyaları toplayarak ikincilik kupasını almayı başardı. Bu şampiyona için Türkiye'nin birçok kulübü birleşerek Tepebaşı Gençlik Kulübü adına yarışarak ülkeye kupayla döndü. Eskişehirli Antrenör Dilek Karakuyulu yarışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Katıldığımız bu maçta; derece alan sporcular, Avrupa şampiyonasına katılma kotası aldığından, zorlu ve kalabalık katılımın olduğu bir maçtı. Çok şükür ki; gittiğimiz şampiyonadan başarıyla döndük. Özellikle güç birliği yaptığımız için ve tek bir kulüp olarak Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü altında birleştik. Gittiğimiz için de kupa almayı başardık" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:56 Kaynak: İHA

Eskişehir, Tepebaşı, Almanya, Güncel
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