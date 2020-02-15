Eskişehirli 'Toprak Dede' evinin içinde fidan yetiştiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehirli 'Toprak Dede' evinin içinde fidan yetiştiriyor - Son Dakika

Eskişehirli 'Toprak Dede' evinin içinde fidan yetiştiriyor

6 saat önce

Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı (TEMA) Kurucusu Hayrettin Karaca'nın ağaç sevgisini örnek alan Eskişehirli Osman Ürhan, yıllardır evinin bir bölümünde fidan yetiştiriyor.

Eskişehirli 'Toprak Dede' evinin içinde fidan yetiştiriyor, System.String[]

Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı (TEMA) Kurucusu Hayrettin Karaca'nın ağaç sevgisini örnek alan Eskişehirli Osman Ürhan, yıllardır evinin bir bölümünde fidan yetiştiriyor.


Eskişehir'de yaşayan Osman Ürhan, çocukluktan gelen ağaç tutkusunu evinin içine taşıdı. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak isteyen Ürhan, çabalarıyla örnek oluyor. Hayatını ağaçlara adayan Ürhan, evinin bir odasında plastik şişelerin ve saksıların içerisinde yeşerttiği tohumları fidana dönüşünce doğa ile buluşturuyor.


"Gelecek nesiller gölgelerinde gölgelendiği zaman bana mutluluk verir"


TEMA Vakfı Kurucusu Hayrettin Karaca'yı örnek aldığını belirten Osman Ürhan, fidanlarına özenle baktığını söyledi. Konuyla ilgili konuşan Ürhan, "Ağaç sevgisi çocukluğumdan itibaren var. Geçen yıl bir park yapmıştık. İçerisine kendi imkanlarım ile 104 tane fidan diktim. Bu senede 40-50 tane fidanım var ve o fidanları da toprakla buluşturacağım. Doğaya yeşillik olsun, güzellik olsun gelecek nesiller bu ağaçların gölgelerinde gölgelendiği zaman bana mutluluk verir. Köylü çocuğu olduğumuz için ağacın sevgisini biliriz, gölgesinde gölgelenmeyi biliriz bu insanı rahatlatır. Benim için mutluluk verici bir durum" diye konuştu.


"Çocuk gibi sabah-akşam ne kadar uzamışlar diye bakarım"


Evinde yetiştirdiği fidanlara her sabah kalkıp ne kadar uzamışlar diye kontrol ettiğini ifade eden Osman Ürhan, "120 metre kare evimiz var, 2 kişi kalıyoruz. Ağaçların bana hiçbir zararı yok. Ben onlara çocuk gibi sabah-akşam ne kadar uzamışlar diye bakarım, ben onlarla çok mutluyum. Meşe palamudu, erik, çam, sedir, akasya ağaçlarım var. Rengarenk bir ortam olacak. TEMA Vakfı Kurucusu Hayrettin Karaca'nın izinden gidiyoruz, gitmeye çalışıyoruz layık olabiliyorsak ne mutlu bize. İki çocuğum var, torunum var. Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak adına katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bizlere" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Hayrettin Karaca, Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2007'de düşürülen Isparta uçağı ile ilgili bomba iddia: Yüzde 99 düşürüldü
Ardahan'ın Göle ilçesi sıfırın altında 28 dereceyi gördü Türkiye'ye dönüş hazırlığı yapan Cem Uzan'dan Ahmet Kaya şarkısıyla gözdağı Cumhuriyet Savcılığı, olayı aydınlatmak için Kadir'in kıyafetlerini kriminale gönderdi

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
14:50 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 15:57:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehirli 'Toprak Dede' evinin içinde fidan yetiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]