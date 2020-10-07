Eskişehirli üreticiler daha uygun şartlarda araç kiralayabilecek - Son Dakika

Eskişehirli üreticiler daha uygun şartlarda araç kiralayabilecek

07.10.2020 16:46
Eskişehirli üreticiler daha uygun şartlarda araç kiralayabilecek, System.String[]

Eskişehir Sanayi Odası'nin yaptığı anlaşma sonucu Eskişehirli üreticiler artık daha uygun şartlarda araç kiralayabilecekler.

Eskişehir Sanayi Odası'nin yaptığı anlaşma sonucu Eskişehirli üreticiler artık daha uygun şartlarda araç kiralayabilecekler.

Eskişehir Sanayi Odası, Avis Filo ve Birliktesatinal.com işbirliğinde yapılan anlaşma kapsamında Eskişehirli sanayicilerin en büyük gider kalemlerinden olan araç kiralamada maliyetler azalacak. Bu kapsamda Eskişehir Sanayi Odası'nda gerçekleşen imza törenin de konuşan Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Evren Şahin, "Ülkemizin en büyük otomotiv sektörü oyuncularından biri olan Avis Filo ile anlaşma sağladık. Bu bağlamda işletmelerimizin uzun süreli araç kiralaması ortak satın alma anlayışı ile sağlanacak. Yaptığımız görüşmelerde fiyat, hizmet ve diğer tüm şartları ile ön plana çıkan firma ile anlaştık. Kampanyadan yararlanmak isteyen firmalarımızın, Odamız ile iletişime geçmesini istiyoruz." dedi.

İmza törenin de konuşan Firma Araç Kiralama Müdürü Mehmet Eser Pelenk ise "Ülkemiz sanayisinin bugün geldiği noktada ve sürdürülebilirliğinde önemli yer teşkil eden Eskişehir ilimizde böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduk. Bundan sonra da verimli iş birlikleri içinde olmaktan memnuniyet duyarız" dedi.

ESO'da gerçekleştirilen imza töreninde Filo Satış Yöneticisi Yasin Aydın, Site Yöneticisi Safa Ay, ESO-ABİGEM Genel Müdürü Ahmet Özyazıcı, ESO Genel Sekreteri Volkan Günaydın da hazır bulundu. - ESKİŞEHİR

Eskişehirli üreticiler daha uygun şartlarda araç kiralayabilecek
Eskişehirli üreticiler daha uygun şartlarda araç kiralayabilecek

Yönetim Kurulu, Eskişehir, Evren, Araç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehirli üreticiler daha uygun şartlarda araç kiralayabilecek - Son Dakika

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