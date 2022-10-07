Eskişehirli Vatandaştan AKP İl Başkanı'na Tepki: "Okul Aile Birliği Adı Altında Benden 500 Lira Para İstiyorlar. Çocuğun Bir Tane Tişörtü 220 Lira" - Son Dakika
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Eskişehirli Vatandaştan AKP İl Başkanı'na Tepki: "Okul Aile Birliği Adı Altında Benden 500 Lira Para İstiyorlar. Çocuğun Bir Tane Tişörtü 220 Lira"

07.10.2022 15:56

AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş tarafından tepkiyle karşılandı. Çay bahçesinde oğlu ile oturan vatandaş, Zihni Çalışkan’a, kiralık ev bulamadığını söyledi. Okul masraflarından da şikayet eden vatandaş, “Bak, ben bu çocuğu okutuyorum. Okul aile birliği adı altında benden 500 lira para istiyorlar. Çocuğun bir tane tişörtü 220 lira” dedi. Zihni Çalışkan, vatandaşa, “Sen hepsini tek tek söyleme de ben hepsini çözeyim bunların. Ben çözerim, sen sıkıntı yapma” karşılığını verdi.

ÖZGE ZAİM

AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş tarafından tepkiyle karşılandı. Çay bahçesinde oğlu ile oturan vatandaş, Zihni Çalışkan'a, kiralık ev bulamadığını söyledi. Okul masraflarından da şikayet eden vatandaş, "Bak, ben bu çocuğu okutuyorum. Okul aile birliği adı altında benden 500 lira para istiyorlar. Çocuğun bir tane tişörtü 220 lira" dedi. Zihni Çalışkan, vatandaşa, "Sen hepsini tek tek söyleme de ben hepsini çözeyim bunların. Ben çözerim, sen sıkıntı yapma" karşılığını verdi.

Zihni Çalışkan, Köprübaşı ve Sıcak Sular'da esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Çalışkan, bir çay bahçesinde oturanlarla da sohbet etmek istediği sırada bir vatandaşın tepkisi ile karşılaştı.

Çay bahçesinde çocuğu ile birlikte oturan vatandaş, aylardır kiralık ev aradığını ancak bulamadığı söyledi. Okul masraflarının yüksekliğinden de şikayet eden vatandaş, "Bak, ben bu çocuğu okutuyorum. Okul aile birliği adı altında benden 500 lira para istiyorlar. Çocuğun bir tane tişörtü 220 lira" diye konuştu.

"SEN HEPSİNİ TEK TEK SÖYLEME DE BEN HEPSİNİ ÇÖZEYİM BUNLARIN"

Zihni Çalışkan, vatandaşa, "Sen hepsini tek tek söyleme de ben hepsini çözeyim bunların" karşılığını verdi.

"ABİ NASIL ÇÖZÜLECEK? ÇÖZÜM BULAMIYORUM BEN"

Vatandaşın Çalışkan'a yanıtı ise "Abi nasıl çözülecek? Çözüm bulamıyorum ben. Ben valiye gidiyorum, vali beni emlakçıya gönderiyor. Eskişehir'de gitmediğim emlakçı yok benim" oldu.

"BEN ÇÖZERİM, SEN SIKINTI YAPMA"

Zihni Çalışkan, bunun üzerine, "Ben çözerim, sen sıkıntı yapma" diye konuştu. Vatandaş ise "Ben uğrayacağım abi sana" diyerek karşılık verdi. "Çok memnun olurum" diyen Çalışkan, masadan ayrıldı.

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Kaynak: ANKA

Eskişehir, AK Parti, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehirli Vatandaştan AKP İl Başkanı'na Tepki: 'Okul Aile Birliği Adı Altında Benden 500 Lira Para İstiyorlar. Çocuğun Bir Tane Tişörtü 220 Lira' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirli Vatandaştan AKP İl Başkanı'na Tepki: "Okul Aile Birliği Adı Altında Benden 500 Lira Para İstiyorlar. Çocuğun Bir Tane Tişörtü 220 Lira" - Son Dakika
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