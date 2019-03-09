Eskişehirli ve Antalyalı Lise Öğrencilerinden Konser
25 dakika önce
Tepebaşı Kaymakamlığı tarafından organize edilen konserde, Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri sahne aldı.
Tepebaşı
Kaymakamlığı tarafından organize edilen konserde, Eskişehir Atatürk
Güzel Sanatlar Lisesi ile Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri sahne aldı.
Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki konseri Eskişehir Vali Yardımcısı ve Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit ve diğer ilgililer ile sanatseverler izledi.
İki okuldan 70 öğrenci ile 4 şefin sahne aldığı konserde, Batı müziği ve Türk Halk Müziğinden seçme eserler sunuldu.
Ortak konserin ikinci ayağı 16 Nisan'da Antalya'da gerçekleştirilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:12 Kaynak: AA
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