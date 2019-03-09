Son Dakika Haberleri: Eskişehirli ve Antalyalı Lise Öğrencilerinden Konser

Eskişehirli ve Antalyalı Lise Öğrencilerinden Konser

25 dakika önce

Tepebaşı Kaymakamlığı tarafından organize edilen konserde, Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri sahne aldı.

Eskişehirli ve Antalyalı Lise Öğrencilerinden Konser, System.String[]
Tepebaşı Kaymakamlığı tarafından organize edilen konserde, Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri sahne aldı.

Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki konseri Eskişehir Vali Yardımcısı ve Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit ve diğer ilgililer ile sanatseverler izledi.

İki okuldan 70 öğrenci ile 4 şefin sahne aldığı konserde, Batı müziği ve Türk Halk Müziğinden seçme eserler sunuldu.

Ortak konserin ikinci ayağı 16 Nisan'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:12 Kaynak: AA

Antalya, Eskişehir, Tepebaşı, Kültür Sanat
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