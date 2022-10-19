Eskişehirli Yurttaş: Eskiden Her Hanede İnek Vardı, Şimdi Sadece 3 Tane Kaldı - Son Dakika
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Eskişehirli Yurttaş: Eskiden Her Hanede İnek Vardı, Şimdi Sadece 3 Tane Kaldı

19.10.2022 14:30

CHP Eskişehir Milletvekili Utlu Çakırözer, Eskişehir’in Beylikova ilçesinde esnafın ve yurttaşların sorunlarını dinledi. Beylikovalı bir yurttaş, artan maliyetler nedeniyle hayvancılığın bitme noktasına geldiğini belirterek, “Yem pahalı. Eskiden her hanede vardı 5, 10, 2, 3 tane inek, şimdi sadece 3 tane kaldı. Millet dışarıdan süt getirip veriyor köye” dedi. Bir lokanta sahibi de insanların karnını çorba ve ekmek ile doyurduğuna dikkat çekerek, “Kredilerle döndürmeye çalışıyoruz. Artık ben limiti aştım, bankalar bana hoş bakmıyor” diye konuştu.

CHP Eskişehir Milletvekili Utlu Çakırözer, Eskişehir'in Beylikova ilçesinde esnafın ve yurttaşların sorunlarını dinledi. Beylikovalı bir yurttaş, artan maliyetler nedeniyle hayvancılığın bitme noktasına geldiğini belirterek, "Yem pahalı. Eskiden her hanede vardı 5, 10, 2, 3 tane inek, şimdi sadece 3 tane kaldı. Millet dışarıdan süt getirip veriyor köye" dedi. Bir lokanta sahibi de insanların karnını çorba ve ekmek ile doyurduğuna dikkat çekerek, "Kredilerle döndürmeye çalışıyoruz. Artık ben limiti aştım, bankalar bana hoş bakmıyor" diye konuştu.

Utku Çakırözer, Beylikova ilçesinde esnafla ve yurttaşlarla dertleşti. Bir besici, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları Çakırözere'e anlatırken "Yem pahalı. Eskiden her hanede vardı 5, 10, 2, 3 tane inek, şimdi sadece 3 tane kaldı. Millet dışarıdan süt getirip veriyor köye" dedi.

"BEN MECBUR SÜTÇÜYE VERİYORUM, ONLAR DA SÜTÇÜDEN ALIYOR"

Köydeki tek inek sahibi olduğunu söyleyen besici de "Şimdi inek, bir tek bende kaldı; 3 tane. Bende kaldığı için komşuya da süt veremiyorum. Niye? Sütçü gelmiyor. Komşuya verirsem süt gelmeyecek. Onlar da mecbur sütçüden alıyor. Ben mecbur sütçüye veriyorum, onlar da sütçüden alıyor. Yem pahalı" diye konuştu.

"4 KİŞİ OTURDUĞUNDAN 7 EKMEK GİDİYOR, ARKASINA YEMEK İSTENMİYOR"

Çakırözer'in ziyaret ettiği bir lokantanın sahibi de ekonomik krizden çok etkilendiklerini belirterek şunları söyledi:

"Ekmek çok fazla tüketiliyor çorbanın yanında. 4 kişi oturduğundan 7 ekmek gidiyor, arkasına yemek istenmiyor. Fazla yansıtamıyorsun, çünkü şikayetler başlıyor 'neden bu kadar pahalı' diye. Kredilerle döndürmeye çalışıyoruz. Artık ben limiti aştım, bankalar bana hoş bakmıyor."

Kaynak: ANKA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Beylikova, Ekmek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehirli Yurttaş: Eskiden Her Hanede İnek Vardı, Şimdi Sadece 3 Tane Kaldı - Son Dakika

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