Eskişehirliler 19 Mayıs kutlamasını balkon ve pencerelere taşıdı - Son Dakika

Eskişehirliler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu pencerelere ve balkonlara astıkları Türk bayraklarıyla yansıttı.

Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan ve aynı zamanda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan bu önemli günü Eskişehir halkı unutmadı. Her sene büyük coşkuyla kutlanılan 19 Mayıs'ın 102. yıldönümünde Eskişehirliler, balkon ve pencerelerini Türk bayraklarıyla donattı. Apartmanlarda oluşan bayrak görüntüleri, görenlerin 19 Mayıs ruhunu bir nebze de olsa hissetmesine neden oldu. - ESKİŞEHİR