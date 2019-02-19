Eskişehirliler, Bıyık'a Es Es Forması Hediye Etti

Eskişehirliler Bıyık'ı oldukça sıcak bir şekilde karşılarken dernek yönetimi Bıyık'a Es Es forması hediye etti.

AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Darıca Eskişehirliler Derneği'ne konuk olan Bıyık, projelerini anlatıp destek istedi. Eskişehirliler Derneği yönetimi, kadın kolları ve gençlik kolları tarafından oldukça sıcak bir şekilde ağırlanan Bıyık, belediye başkanı olduktan sonra da Eskişehirliler ile sık sık bir araya geleceğini söyledi. Dernek yönetimi, Bıyık'a başarılar dilerken bir de Eskişehirspor forması hediye etti. Es Es formasını alan Bıyık da Eskişehirspor'un Türk spor tarihinde önemli bir yeri olduğunu ifade ederek en yakın zamanda eski günlerine dönmesini diledi.

PROJELERİNİ ANLATTI

Seçim beyannamesinde olan projeleri de anlatan AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Eskişehirlilerden destek istedi. Bıyık, "Derneğimizin de bulunduğu Osmangazi Mahallemizdeki Aşıroğlu Köprüsü'nün yanına ikinci bir köprü yapacağız. Yaya geçidinin de olduğu yeni köprüyle trafik sorununa da bir nebze rahatlama getireceğiz. Yine Osmangazi Mahallemiz'den de geçen Atatürk Caddesi'ni Tuzla'ya bağlayacağız. Darıca'da yaşayan vatandaşlarımızın E-5'e çıkmadan Tuzla'ya ulaşmasını amaçlıyoruz. Yine Atatürk Caddesi'nin devamı olan Cengiz Topel Caddesi'ni Eskihisar ve Tatlıkuyu'ya bağlayarak Darıca'nın giriş çıkışlarını rahatlatacağız" ifadelerine yer verdi.

GENÇLER VE KADINLAR SPOR YAPSIN İSTİYORUZ

Devamında konuşan Bıyık, "Mahallelerimizde özellikle kadınlarımıza ve gençlerimize yönelik projelere ağırlık vereceğiz. Mahallelerimizde yapacağımız Semt Konaklarında çocuk kreşleri açacağız ve aileler gönül rahatlığıyla çocuklarını kreşe bırakabilecek. Üst katlarında da kadınlarımıza yönelik el becerilerini geliştirecekleri kurs alanları oluşturacağız. Spor salonlarımızdan da kadınların ve gençleri daha aktif yararlanması için ücretsiz kurslar düzenleyeceğiz. Uzman hocalar nezdinde kadınlar ve gençler spor yapma imkanı bulacak. Nenehatun Mahallesi'nde bulunan amatör spor sahasını da yenileyerek Darıca'ya yakışan modern bir Spor Köyü projesini hayata geçireceğiz" dedi.