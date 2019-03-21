Eskişehirliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bekliyor
51 dakika önce
Eskişehir'de halka seslenecek olan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için vatandaşlar alanda toplanmaya başladı.
Eskişehir
'de halka seslenecek olan AK Parti
Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
için vatandaşlar alanda toplanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
Eskişehir ziyaretleri kapsamında ilk olarak Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki ETİ Fabrikası'na geçmesi bekleniyor. Buradan saat 14.00'te Valilik Meydanında vatandaşlara seslenecek Erdoğan, ardından hava yolu ile Kütahya
'ya geçecek. Erdoğan'ın Eskişehirlilere sesleneceği meydan dün itibariyle Türk bayraklarıyla süslenirken geniş güvenlik önlemleri de alındı. Valiliğe çıkan ara sokaklara ve binanın arka taraflarına da barikatlar kurularak bazı caddeler trafiğe kapatıldı. Saatler
öncesinden alana gelen vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla kendilerine hitap edecek Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:39 Kaynak: İHA
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