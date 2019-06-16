Eskişehirliler güneşe hasret kaldı

Yaz mevsiminde olunmasına rağmen son günlerde sıcak havaların yerini yağışa bırakmasıyla birlikte Eskişehirliler güneşe hasret kaldı.

Yaz mevsiminde olunmasına rağmen son günlerde sıcak havaların yerini yağışa bırakmasıyla birlikte Eskişehirliler güneşe hasret kaldı.



Eskişehir'de devam eden yağışlardan dolayı vatandaşlar güneşli havayı arar oldu. Puslu havanın hakim olduğu şehirde meteorolojik verilere göre yağışın Perşembe gününe kadar belli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. Hafta sonu yağışın etkisini azaltıp yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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