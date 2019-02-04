Eskişehirliler Sokak Hayvanlarını Unutmuyor

Eskişehirli vatandaşlar soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmuyor.

Eskişehirli vatandaşlar soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmuyor.



Sokak hayvanları kış aylarında barınma ve yiyecek bulma konusunda büyük zorluk yaşıyor. Hatta aşırı soğuk giden havalar, hayvanlar için ölüm riski bile taşıyabiliyor. Kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının kolayca beslenebilmesi ve hayatlarını sürdürebilmesi için duyarlı vatandaşlar tarafından Eskişehir sokaklarına mamalar konuluyor. Artık marketlerden de kolayca temin edilebilen mamalar, kedi ve köpeklerin imdadına yetişiyor. Sokak hayvanları konusunda adeta bir duyarlılık örneği gösteren Eskişehirli vatandaşlar, diğer şehirlere de örnek oluyor. Neredeyse her ağacın altında hayvanların beslenebilmesi için mama olduğunun görülmesi büyük takdir toplarken, sokak hayvanlarının da hayatlarını kurtarıyor. - ESKİŞEHİR

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