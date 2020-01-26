Eskişehirspor 0-0 Adanaspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskişehirspor 0-0 Adanaspor - Son Dakika Spor

Eskişehirspor 0-0 Adanaspor

6 saat önce

Öte yandan müsabakadan önce statta, Elazığ merkezli depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Eskişehirspor 0-0 Adanaspor, System.String[]

Öte yandan müsabakadan önce statta, Elazığ merkezli depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Taraftarlar, tribünlerden "Elazığ üşüme, Eskişehir seninle" sloganlarıyla depremzedelere destek verdi


Stat: Afyonkarahisar Zafer


Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Baran Eraslan, Bersan Duran


Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Alperen Kocabaş, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 78 Tolga Yakut), Furkan Balaban, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 70 Onur Bayramoğlu), Kıvanç Karakaş (Dk. 84 Hasan Ulaş Uyğur), Mete Kaan Demir, Cemali Sertel


Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Hakan Barış (Dk. 46 Mustafa Samican Keskin), Ahmet Dereli (Dk. 79 Mbilla), Eren Keleş, Enes Yasin Akyol, Amidou (Dk. 69 Bagayoko), Furkan Özçal, Renan Diniz, Hakan Çinemre, Savaş Polat, Ronei


Sarı kartlar: Dk. 17 İrfan Can Eğribayat, Dk. 25 Enes Yasin Akyol, Dk. 43 Amidou, Dk. 44 Hakan Barış, Dk. 56 Savaş Polat (Adanaspor), Dk. 71 Onur


Bayramoğlu (Eskişehirspor)


Eskişehirspor, Adanaspor, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 07:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe'nin erteleme açıklamasına Trabzonspor'dan yanıt: Erteleme talebi TFF'den geldi
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazartesi günü maddi yardımlara başlıyoruz Burak Yılmaz duyurdu: Beşiktaş'tan depremzedelere 300 bin lira destek Acun Ilıcalı'nın programında depremzedeler için rekor bağış toplandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 01:51:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehirspor 0-0 Adanaspor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]