Eskişehirspor 0-3 Boluspor - Son Dakika

Eskişehirspor 0-3 Boluspor

Stat: EskişehirHakemler: Emre Malok, Muhammet Yumak, Cemil TunçEskişehirspor: Melih Ağa, Bilal Ceylan (Dk. 45 Emir Murtak), Sezgin Coşkun, Furkan Balaban (Dk 83 Yiğit Utku Gök), Erdal Akdarı, Tolga Yakut (Dk. 83 Doğukan Ünal), Berkay Tanır, Furgan Polat (Dk.

Stat: Eskişehir

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Hakemler: Emre Malok, Muhammet Yumak, Cemil Tunç


Eskişehirspor: Melih Ağa, Bilal Ceylan (Dk. 45 Emir Murtak), Sezgin Coşkun, Furkan Balaban (Dk 83 Yiğit Utku Gök), Erdal Akdarı, Tolga Yakut (Dk. 83 Doğukan Ünal), Berkay Tanır, Furgan Polat (Dk. 73 Bedirhan Akçay), Bedirhan Altunbaş, Buğra Çağlıyan (Dk. 73 Muhammet Yahya Akbulut), İbrahim Halil Öner


Boluspor: Mosquera, Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu (Dk. 90 3 Fatih Özkan), İsmail Konuk, Fethi Özer, Melih Okutan, Cumali Bişi (Dk. 90 3 Muhammed Şura Çetin), Bilal Kısa (Dk. 90 3 Kidric), Mustafa Durak (Dk. 83 Mutlu Güler), Mustafa Eskihellaç, Gökhan Sazdağı (Dk. 90 3 Arif Morkaya)


Goller: Dk. 27, Dk. 88 ve Dk. 90 2 Gökhan Sazdağı (Boluspor)


Sarı kartlar: Dk. 77 Mustafa Durak, Dk. 80 Cumali Bişi (Boluspor)

Muhammet Yumak, Sezgin Coşkun, Değerli Taş, Balaban, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 20:59 

Son Dakika Spor Eskişehirspor 0-3 Boluspor - Son Dakika Spor
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