Eskişehirspor 0 - 3 İstanbulspor

90. dakikada ceza sahası dışından vuruşunu yapan Erdem Şen , düzgün bir vuruşla skoru belirleyen golü attı. 0-3

83. dakikada İbrahim Yılmaz 'ın içeriye çevirdiği topta Kaan Bağış'ın yaptığı vuruş direğin dibinden auta çıktı.

44. dakikada Berkay Görmez, rakiplerini eksilterek girdiği ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşla farkı açtı. 0-2

40. dakikada Berk Ali'nin ceza sahasına girerken yaptığı vuruşu Ebrar kornere çeldi.

37. dakikada Egehan'ın ara pası ile ceza sahasına giren Yusuf Ali Özer düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1

28. dakikada Berk Ali, ceza sahasına girdiği sırada Selman'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam, müdahale sonrası penaltı noktasını gösterdi.

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