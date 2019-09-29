Eskişehirspor: 1-0

TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Hatayspor, sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, 58'inci dakikada Mirkan'ın golüyle sahadan 1-0 galip ayrılarak puanını 11'e yükseltti. Eskişehirspor ise -4 puanla son sırada yer aldı.

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