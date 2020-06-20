Eskişehirspor: 1-0

STAT: Kazım KarabekirHAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx), Sezgin Çınar (xx)B.B ERZURUMSPOR: Sehic (xx)- Osman (xx), Murat Uçar (xx), Hasan Hatipoğlu (xx), Mücahit (xx), Jasmin Scuk (x) (Dk. 77 Hasan Batuhan (x), Obertan (xx), İbrahim Akdağ (x), Sissoko (x) (Dk.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı

Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı

Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı

Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım

Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü

Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu

Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak

Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir

Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı

Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi

Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün

Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu

Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti

Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı