Eskişehirspor: 1-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskişehirspor: 1-1 - Son Dakika Spor

Eskişehirspor: 1-1

6 saat önce

STAT: AtatürkHAKEMLER: Bülent Birincioğlu (x), Cemal Alpay (xx), Murat Şener (xx)BOLUSPOR: Yavuz (xx)- Sincere (xxx), Burak (x), Gökhan (xx) (Dk.72 Batuhan xx), Fethi (xx), Hayrullah (xx), Dodo (x) Cumali (xx), Melih (xx) (Dk.83 Mutlu), Bilal (x) (Dk.

Eskişehirspor: 1-1, System.String[]

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (x), Cemal Alpay (xx), Murat Şener (xx)

BOLUSPOR: Yavuz (xx)- Sincere (xxx), Burak (x), Gökhan (xx) (Dk.72 Batuhan xx), Fethi (xx), Hayrullah (xx), Dodo (x) Cumali (xx), Melih (xx) (Dk.83 Mutlu), Bilal (x) (Dk.63 Hakan Arslan xx), Poepon (x)

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (xx)- Mehmet Feyzi (xx), Mevlüt (xx), Cemali (xx), Erdal (xx), Sissokko (x), Alperen (x) (Dk.66 Bedirhan xx), Mete Kaan (xx) (Dk. 77 İbrahim Halil x), Issah (xx)(Dk.87 Kıvanç), Mehmet Özcan (x), Emre (x)

GOL: Dk. 42 Gökhan Sazdağı (Boluspor), Dk. 46 Mete Kaan Demir (Eskişehirspor)

KIRMIZI KART: Dk.45 Osman Özköylü (Teknik Direktör), Dk. 45 Ümit, Dk.59 Poepon (Boluspor)

SARI KART: Bilal, Cumali, Poepon, Mutlu (Boluspor), Ekrem, Bedirhan (Eskişehirspor)

TFF 1'inci Lig 17'nci hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı Eskişehirspor'la 1-1 berabere kaldı.

8'inci dakikada sol kanattan gelişen Boluspor atağında, Hayrullah çalımlarla ceza sahasına girdi. Sol çaprazdan yaptığı vuruşunda kaleci topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

12'nci dakikada sağ kanattan gelişen Eskişehirspor atağında Alperen'in verdiği pasta, ceza sahasında Issah gelişine vurdu. Top sağ direğin yanından dışarıya çıktı.

42'nci dakikada Boluspor öne geçti. Sağ kanattan Melih'in açtığı ortaya Gökhan ceza sahası içinde gelişine vurdu ve top ağlara gitti: 1-0.

45'inci dakikada Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü hakeme itiraz ettiği gerekçesiyle kırmızı kartla tribüne gönderildi. Kartın ardından çıkan kavgada yedek kulübesinde bekleyen Bolusporlu Ümit Kurt, Eskişehirspor kalecisi Ekrem'i itti. Ekrem yerde kalırken, Ümit Kurt da kırmızı kart görerek yedek kulübesinden soyunma odasına gönderildi.

46'ncı dakikada Eskişehirspor beraberliği sağladı. Boluspor'un defansta yaptığı hatadan faydalanarak topu alan Mete Kaan Demir topu ağlara gönderdi: 1-1.

59'uncu dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Poepon, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

74'üncü dakikada Boluspor atağında Burak'ın ceza sahası dışından sert vuruşu az farkla dışarı çıktı.

84'üncü dakikada Dodo'nun ceza sahasının hemen dışından yaptığı sert vuruşta top üst direkten döndü. Devam eden pozisyonda Mutlu'nun şutu dışarı çıktı.


Mustafa Kemal Atatürk, Eskişehirspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:10 Kaynak: DHA
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