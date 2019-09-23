Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor 22 maç sonra kalesini gole kapattı
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Eskişehirspor 22 maç sonra kalesini gole kapattı

1 saat önce

Ligin 5. haftasında Menemenspor'u 3-0 mağlup eden Eskişehirspor, geçen sezonla birlikte 22 maç aradan sonra kalesini gole kapattı.

Eskişehirspor 22 maç sonra kalesini gole kapattı, System.String[]

Ligin 5. haftasında Menemenspor'u 3-0 mağlup eden Eskişehirspor, geçen sezonla birlikte 22 maç aradan sonra kalesini gole kapattı.


Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında Menemenspor'u 3-0 mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini elde etti. Son dönemlerde sıkıntılı bir süreçten geçen siyah-kırmızılı ekip, hazırlık maçlarıyla birlikte 23 maç aradan sonra kalesini gole kapatmayı başardı. Eskişehir temsilcisi, en son geçen sezon Karabükspor'u 4-0 mağlup ettiği maçta gol yememişti. Bu maçın ardından kalesini gole kapatamayan Eskişehirspor, toplamda 47 gol yedi.


Es-Es bu maçlarda rakip fileleri ise 33 kez havalandırdı. - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Eskişehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:05 Kaynak: İHA
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