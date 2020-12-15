Eskişehirspor: 3-0

STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Hakan Ceylan, Gökmen Baltacı, Hüseyin AylakÇAYKUR RİZESPOR: Tarık - Onur (Dk.46 Murat), Talbi (Dk.57 Emir Han), Selim, Alberk, Jovancic, Yasin (Dk.77 Donsah), Tunay (Dk.77 Michalak), Mithat, Samudio, KemalESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - Sezgin, Furgan (Dk.46 Bedirhan), Onur (Dk.84 Doğukan), Alimi, Tolga (Dk.46 Buğra), Erdal, Bilal, Furkan, Mevlüt (Dk.13 Kaan), Sholaja (Dk.77 Talha)GOLLER: Dk.5 Kemal, Dk.12 Samudio, Dk.15 Tunay (Çaykur Rizespor)SARI KARTLAR: Kaan, Tolga (Eskişehirspor)Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur eleme karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında ağırladığı Eskişehirspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı.5'inci dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Samudio'nun pasında Kemal bekletmeden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.13'üncü dakikada sağ kanattan Onur Bulut'un ortasında topla buluşan Samudio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.15'inci dakikada Yasin'in vuruşunda Kayserispor defasından seken top Tunay'ın önünde kaldı, onun ceza sahasının dışından yaptığı vuruşla fark açıldı: 3-0.Karşılaşma 3-0 Çaykur Rizespor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.
- Kaynak: DHA
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