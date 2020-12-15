Eskişehirspor: 3-0

Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Adem Ljajic'e Göztepe talip oldu

Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı

Denizli'de bir şahıs, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği dayısının oğlunu tabancayla yaraladı