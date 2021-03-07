Eskişehirspor: 3-0 - Son Dakika

Eskişehirspor: 3-0

07.03.2021 17:53
Eskişehirspor: 3-0, System.String[]

STAT: Spor Toto AkhisarHAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx)AKHİSARSPOR: Lukac (xx) - Semih (xxx), Doğukan (xxx), Cihat (xx), Orhan (xx), Çekdar (xxx) (Dk. 76 Yavuz Serkan xx), Mert (xx), Keita (xx) (Dk. 63 Onurcan xxx), Peter (xxx), Kadir (xx) (Dk.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx)AKHİSARSPOR: Lukac (xx) - Semih (xxx), Doğukan (xxx), Cihat (xx), Orhan (xx), Çekdar (xxx) (Dk. 76 Yavuz Serkan xx), Mert (xx), Keita (xx) (Dk. 63 Onurcan xxx), Peter (xxx), Kadir (xx) (Dk. 26 Akwo Ayuk Taku xx), Delarge (xxx) (Dk. 76 Berat Onur xx)ESKİŞEHİRPOR: Cengiz (x) - Emir (x), Mevlüt (xx), Sezgin (x) (Dk. 80 Buğra x), Furkan Balaban (x) (Dk. 46 Bartu x), Berkay (xx), Onur Bayramoğlu (xx), Selman (x), Kaan (x) (Dk. 46 Furgan Polat x), Talha (x) (Dk. 76 Tolga xx), İbrahim Halil (x)GOLLER: Dk. 8 Delarge, Dk. 62 Emir (Kendi kalesine), Dk. 72 Onurcan (Akhisarspor)SARI KARTLAR: Peter, Mert (Akhisarspor), Onur Bayramoğlu (Eskişehirspor)

SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste 5 mağlubiyetle düşme hattından çıkamayan Akhisarspor, evinde son sıradaki Eskişehirspor'u yenerek umut tazeledi: 3-0. Yeşil-siyahlı ekip, genç ağırlıklı kadroyla maçlara çıkan rakibi karşısında 8'inci dakikada Delarge, 62'nci dakikada kendi kalesine Emir ve 72'nci dakikada Onurcan'ın golleriyle farka koştu. Yeni teknik patronu Fırat Gül yönetimindeki ikinci maçta mağlubiyet serisini sonlandıran Akhisar, bu skorla 22 puana ulaşmasına rağmen düşme hattında kaldı. Akhisarlı futbolcuları maç için stada Yılmaz Atabarut Tesisleri önünde meşaleler yakan taraftarlar uğurladı. Eskişehirspor ise bu sonuçla 7 puanda kalıp kurtuluş umutlarını mucizelere bıraktı. 8'inci dakikada Akhisarspor, Eskişehirspor defansının hatasından bulduğu golle öne geçti. Ceza sahasında Eskişehir defansının uzaklaştıramadığı pozisyonda Sezgin'in ayağından topu kapan Delarge, kaleci Cengiz'i de geçip ağları havalandırdı: 1-0.62'nci dakikada fark 2'ye çıktı. Semih sağ çaprazda Talha'dan kaptığı topu Çekdar'la buluşturdu. Çekdar'ın kale önüne ortasını Emir ters bir vuruşla kendi kalesine yolladı: 2-0.72'nci dakikada Akhisar 3'üncü golü buldu. Peter'in ara pasıyla ceza sahasına giren Çekdar'ın ayağındaki topa kaleci Cengiz müdehale etti. Onurcan, önünde bulduğu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.Maç 3-0 sonuçlandı.

- Akhisar

Onur Bayramoğlu, Eskişehirspor, Spor Toto, Akhisar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eskişehirspor: 3-0 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Luiz Gustavo, Konyaspor maçının kamp kadrosuna alındı Usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi Eski eşi tarafından sokak ortasında tekme-tokat dövülen kadın: Asla dışarı çıkmasın Vedat Muriqi'nin performansı karşısında Lazio taraftarları ikiye bölündü Milli imkanlarla geliştirilen MAM-L füzesi ile en uzun menzilli atışta hedef tam isabetle vuruldu Saçı çıkmayan Karadenizli, çözümü kafasını buzağıya yalatmakta buldu Şov yapmak isteyen sürücü, milyonluk otomobiliyle refüje çıktı
Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı         
17:49
İskoçya'da Celtic hegemonyası son buldu! Rangers, 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı İskoçya'da Celtic hegemonyası son buldu! Rangers, 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı         
17:09
2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu         
16:48
Güzel oyuncu Ayşegül Çınar'ın arabasında uyuşturucu bulundu: Eski erkek arkadaşım tuzak kurdu Güzel oyuncu Ayşegül Çınar'ın arabasında uyuşturucu bulundu: Eski erkek arkadaşım tuzak kurdu         
15:29
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Eski eşini sokak ortasında acımasızca döven İbrahim Zarap savcılıkta konuştu: Aklım yerinde değildi, yoksa böyle yapmazdım Eski eşini sokak ortasında acımasızca döven İbrahim Zarap savcılıkta konuştu: Aklım yerinde değildi, yoksa böyle yapmazdım         
11:21
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
Fuhşa zorlandığını iddia ederek eşini öldüren Çilem Doğan yıllar sonra konuştu: Emine Bulut, Pınar Gültekin, Özgecan Aslan gibi olacaktım Fuhşa zorlandığını iddia ederek eşini öldüren Çilem Doğan yıllar sonra konuştu: Emine Bulut, Pınar Gültekin, Özgecan Aslan gibi olacaktım         
08:54
Türkiye'ye Irak'ta sinsi tuzak! ABD'nin görevini NATO devralıyor, 2 bin 500 PKK'lı teröriste eğitim verilecek Türkiye'ye Irak'ta sinsi tuzak! ABD'nin görevini NATO devralıyor, 2 bin 500 PKK'lı teröriste eğitim verilecek         
08:18
Nişantaşı'nda gece vakti açık olan restorandan çıkan ünlü isim şaşırttı Nişantaşı'nda gece vakti açık olan restorandan çıkan ünlü isim şaşırttı         
01:32
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?         
21:17
'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?         
14:52
Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 18:01:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehirspor: 3-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei