Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor: 3 - Ekol Göz Menemenspor: 0
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Eskişehirspor: 3 - Ekol Göz Menemenspor: 0

34 dakika önce

Bu sonuçla Eskişehirspor galibiyete rağmen puan silme cezaları nedeniyle eksi 2 puanla son sırada yer alırken, Menemenspor 4 puanda kaldı.

Eskişehirspor: 3 - Ekol Göz Menemenspor: 0, System.String[]

Bu sonuçla Eskişehirspor galibiyete rağmen puan silme cezaları nedeniyle eksi 2 puanla son sırada yer alırken, Menemenspor 4 puanda kaldı.


Stat: Yeni Eskişehir


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Murat Şener, Hakan Karabalcık


Eskişehirspor: Melih Ağa, Mehmet Feyzi Yıldırım, Berkay Tolga Dabanlı, Erdal Akdarı, Cemali Sertel, Furgan Polat (Dk. 82 Kıvanç Karakaş), Mehmet Özcan, Milinkovic (Dk. 86 İbrahim Halil Öner), Sissoko, Sekidika, Emre Güral (Dk. 90 Mete Kaan Demir)


Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Trtovac, Diakite, Mehmet Boztepe, Alberk Koç, Taşkın Çalış, Galip Güzel (Dk. 55 Murat Erdemir), Muhammed Ali Doğan (Dk. 80 Ali Özgün), Sangare, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 61 Mustafa Çeçenoğlu), Hüseyin Çolak


Goller: Dk. 59 Emre Güral, Dk. 77 Milinkovic, Dk. 81 Sekidika (Eskişehirspor)


Sarı kartlar: Dk. 21 Halil İbrahim Sönmez, Dk. 55 Galip Güzel, Dk. 68 Muhammed Ali Doğan, Dk. 71 Alberk Koç, Dk. 75 Hüseyin Çolak (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 50 Cemali Sertel, Dk. 71 Emre Güral ve Hakan Aslantaş (Yedek kulübesinde) (Eskişehirspor)

Kıvanç Karakaş, Eskişehirspor, Emre Güral, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 07:40 
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