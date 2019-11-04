Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor 4 maç sonra güldü
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Eskişehirspor 4 maç sonra güldü

7 saat önce

TFF 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Osmanlıspor'u 3-2 mağlup eden Eskişehirspor, ligde 4 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Eskişehirspor 4 maç sonra güldü, System.String[]

TFF 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Osmanlıspor'u 3-2 mağlup eden Eskişehirspor, ligde 4 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Siyah-kırmızılı takım, 5 hafta önce evinde 3-0 kazandığı Ekol Göz Menemenspor maçının ardından deplasmanda Hatayspor'a 1-0 yenildi.

Sonra Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olan Eskişehirspor, Akhisar (2-1) ve Girersunspor (3-1) karşılaşmalarında da 3 puan alamadı. Siyah-kırmızılılar dün kendi evinde oynadığı Osmanlıspor maçını 3-2 kazanarak 4 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Eskişehirspor, 11. haftada Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Osmanlıspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:28 Kaynak: AA
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