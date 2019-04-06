Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor 6 Maç Sonra Güldü

Eskişehirspor 6 Maç Sonra Güldü

8 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'u 4-2 mağlup eden Eskişehirspor, ligde 6 maç sonra galibiyet aldı.

Eskişehirspor 6 Maç Sonra Güldü, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'u 4-2 mağlup eden Eskişehirspor, ligde 6 maç sonra galibiyet aldı.

Siyah-kırmızılı takım, 21. haftada 4-0 kazandığı Kardemir Karabükspor maçının ardından Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı. Eskişehirspor, daha sonra sırasıyla Adana Demirspor'a 2-1, Hatayspor'a 4-0, Altınordu'ya 4-2 ve İstanbulspor'a da 2-1 mağlup oldu.

Eskişehir temsilcisi, Osmanlıspor ile deplasmanda yaptığı maçı 4-2 kazanarak 6 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Eskişehirspor, 29. haftada Birevim Elazığspor'u konuk edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:18 Kaynak: AA

Eskişehirspor, Spor
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