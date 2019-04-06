Eskişehirspor 6 Maç Sonra Güldü
8 dakika önce
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'u 4-2 mağlup eden Eskişehirspor, ligde 6 maç sonra galibiyet aldı.
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'u 4-2 mağlup eden Eskişehirspor
, ligde 6 maç sonra galibiyet aldı.
Siyah-kırmızılı takım, 21. haftada 4-0 kazandığı Kardemir Karabükspor
maçının ardından Denizlispor
ve Gazişehir Gaziantep
ile 1-1 berabere kaldı. Eskişehirspor, daha sonra sırasıyla Adana Demirspor
'a 2-1, Hatayspor
'a 4-0, Altınordu
'ya 4-2 ve İstanbulspor
'a da 2-1 mağlup oldu.
Eskişehir temsilcisi, Osmanlıspor ile deplasmanda yaptığı maçı 4-2 kazanarak 6 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.
Eskişehirspor, 29. haftada Birevim Elazığspor
'u konuk edecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:18 Kaynak: AA
Trabzonspor, Antalyaspor'u 4-1 Mağlup Etti
Trabzonsporlu Nwakaeme Son 5 Maçta 5 Gol Attı!
Fenerbahçe Taraftarından Ekrem İmamoğlu Tezahüratı
Fenerbahçe Taraftarından Sonra Galatasaray Taraftarından İmamoğlu Tezahüratı