Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor -6 puan cezası aldı
Son Dakika Spor Haber

Eskişehirspor -6 puan cezası aldı

32 dakika önce

- Eskişehirspor -6 puan cezası aldı Eskişehirspor lige -6 puanla başlayacak Eskişehirspor'da kritik süreç Eskişehirspor Başkan Yardımcısı Av.

- Eskişehirspor -6 puan cezası aldı
Eskişehirspor lige -6 puanla başlayacak
Eskişehirspor'da kritik süreç
Eskişehirspor Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Topkaya;
"-6 puan cezası federasyon tarafından kulübümüze uygulandı"
"Transfer yasağıyla ilgili 87 dosya var"
"Bu kulübün aşa yukarı 80 milyon borcu var"
ESKİŞEHİR - Eskişehirspor Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Topkaya, geçmişte Eskişehirspor forması giyen Sebastian Pinto'ya olan borç sebebiyle-6 puan cezası aldıklarını söyledi.
Eskişehirspor Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Topkaya, kulübün aldığı puan silme cezası, geçmiş dönemlerde forma giyen futbolcularla ve transfer yasağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Topkaya, "-6 puan cezası federasyon tarafından kulübümüze uygulandı" dedi. Pinto konusuyla ilgili açıklamalarına devam eden Topkaya, "Pinto 2 sene önce kulübü FIFA'ya şikayet etmiş. Bu şikayet devam etmiş, görüşülmüş gerekli yazışmalar ve itirazlar yapılmış. Bu süreçler değerlendirilmiş ve FIFA tarafından Eskişehirspor'a bir ceza teşhis edilmiş. 31 Ocak 2019 tarihin konuyla ilgili ceza FIFA tarafından federasyona bildirilmiş, federasyon da kulübümüze bildirmiş ve 60 gün içerisinde bu borcu ödeyin demiş. 60 gün içerisinde ödeme yapılmadığı için puan silme cezası kesinleşmiş. Parada verseniz ortada kesinleşmiş bir ceza var. Bu -6 puan cezası federasyon tarafından kulübümüze uygulandı. Boffin ve Akaminko dosyası Cast'ta. Yazışmalarımız devam ediyor" dedi.
"Transfer yasağıyla ilgili 87 dosya ve 80 milyon borç"
Transfer yasağıyla ilgili 87 dosyanın olduğunu ve 80 milyon borcun olduğunu vurgulayan Topkaya, "Transfer yasağıyla ilgili 87 dosya var. Transfer yasağında farklı sebepler var. Hepsiyle tek tek görüşüyoruz. -6'yı uygulatırken Pinto ile defalarca görüştük. Başkanımız bir arkadaşımızı yanına gönderdi. Adam imzalıyor ertesi gün geri vazgeçiyor. Pinto'nun küme düşürme cezası hakkı kaldı. Transfer yasağının kaldırılması için ne kadar para gerektiğini şöyle söyleyeyim. Bu kulübün aşa yukarı 80 milyon borcu var. Mesela Pinto 5 maç oynamış ona 500 bin Euro borç var" diye konuştu.
Eskişehirspor -6 puan cezası aldı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:08 Kaynak: İHA
Sebastian Pinto, Eskişehirspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


FIFA'dan, Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası Beşiktaş, Sarper Çetinkaya ile yollarını ayırdı Başakşehir, Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Ozan Tufan yeni sezon öncesi sıkı çalışıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 16:40:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor -6 puan cezası aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]