Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'a - 6 puan kapıda
Son Dakika Spor Haber

Eskişehirspor'a - 6 puan kapıda

2 saat önce

Eskişehirspor, eski futbolcusu Sebastian Pinto'ya olan borcu nedeniyle yeni sezonda-6 puan cezası ile karşı karşıya.Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da kara bulutlar sürüyor.

Eskişehirspor'a - 6 puan kapıda, System.String[]
Eskişehirspor, eski futbolcusu Sebastian Pinto'ya olan borcu nedeniyle yeni sezonda-6 puan cezası ile karşı karşıya.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da kara bulutlar sürüyor. Sürekli olarak maddi imkansızlıklar ile boğuşan Kırmızı Siyahlılarda son olarak Sebastian Pinto krizi yaşanıyor. 2015-2016 sezonunda Eskişehirspor ile 19 maçta görev yapan Pinto'nun 500 bin Euro alacağı bulunuyor. Şilili golcü alacaklarını tahsis etmek için kulübü FIFA'ya şikayet ederken Eskişehirspor yeni sezon öncesi -6 puan silme cezası ile karşı karşıya kaldı. 500 bin Euro'luk borcu karşılayamayan Eskişehirspor yönetimi ise belli bir miktar ödeme yaparak 2019-2020 sezonu için gelecek olan - 6 puan silme cezasından kurtulmaya çalışıyor. Yönetim, Sebastian Pinto'nun avukatlarıyla görüşerek orta yol bulmaya çalışırken görüşmelerin olumsuz ilerlediği gelen bilgiler arasında. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:59 Kaynak: İHA
Sebastian Pinto, Eskişehirspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gençlerbirliği, Sadio Diallo'yu renklerine bağladı Hatayspor, İlhan Palut'un sözleşmesini uzattı Trabzonspor, Hasan Batuhan Artarslan ile yollarını ayırdı Diagne'den transfer açıklaması: Yıllık 5 milyon euroyu görmeden imza atmam

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 14:07:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'a - 6 puan kapıda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]