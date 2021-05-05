Eskişehirspor'a Anadolu Üniversitesinin desteği devam ediyor - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı oyuncuları Eskişehirspor'un "Hedef 1 Milyon Fidan" kampanyasına 222 fidan bağışında bulundu.

Kampanyaya bugüne kadar en büyük desteği veren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal bin adet fidan bağışlamıştı. Rektör Erdal'ın çağırısıyla Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı oyuncuları da kampanyaya 222 fidan bağışlayarak çok önemli bir katkıda bulunmuştu. Kampanyaya Anadolu Üniversitesinden bir destek daha geldi. Eskişehirspor'un Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü iş birliği ile başlattığı "Hedef 1 Milyon Fidan" kampanyasına Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı oyuncuları da 222 fidan bağışlayarak destekte bulundu. Eskişehir'i Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı oyuncuları, Eskişehir'in, Eskişehirspor'dan ayrı düşünülemeyeceğini ifade ederek 1 milyon fidanın toprakla buluşması için tüm Eskişehir'i kampanyaya destek olmaya davet etti. - ESKİŞEHİR