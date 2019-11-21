Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'a bir başkan adayı daha
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Eskişehirspor'a bir başkan adayı daha

6 saat önce

TFF. 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde bir başkan adayı daha belli oldu.

Eskişehirspor'a bir başkan adayı daha, System.String[]

TFF. 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde bir başkan adayı daha belli oldu.


Eskişehirspor'da geçen günlerde yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti. Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan kongreye, 998 delegeden sadece 66'sı katılmıştı. Ertelenen genel kurul, 24 Kasım Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Seçime sayılı günler kala siyah kırmızılı camia da kimin başkan olacağı merak ediliyor.


Diğer yandan işadamı Talat Törenci, Eskişehirspor'un başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Eskişehirspor'u yalnız bırakmayacaklarını belirten Törenci, "Eskişehirspor'u hak ettiği yerlere getirmek istiyoruz. Ligde üst sıralara çıkıp kümede kalacağız. Kulübümüzü yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Seçim öncesinde yönetim kurulu listem hazır" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:57 Kaynak: İHA
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