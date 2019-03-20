Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'a İkinci Yarı Yaramadı

Eskişehirspor'a İkinci Yarı Yaramadı

1 saat önce

Eskişehirspor, Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısına iyi başlamasına rağmen üst üste gelen puan kayıpları ile hayal kırıklığı yaşattı.

Eskişehirspor'a İkinci Yarı Yaramadı, System.String[]
Eskişehirspor, Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısına iyi başlamasına rağmen üst üste gelen puan kayıpları ile hayal kırıklığı yaşattı. İkinci devrede oynadığı 9 maçta sadece 9 puan toplayabilen siyah-kırmızılı ekip, küme düşme hattından bir türlü kurtulamıyor.

Ligde kalma mücadelesi veren Eskişehirspor, küme düşme tehlikesini hissetmeye başladı. Siyah-kırmızılı camiada 4-2'lik Altınordu mağlubiyetinin ardından kümede kalma hesapları yapılmaya başlandı. Eskişehirspor milli aranın ardından tekrar başlayacak olan maratonda ise peş peşe iki deplasman maçına çıkacak. Ligin sona ermesine 8 maç kala Eskişehirspor, bu 8 maçtan 5'ini rakip sahalarda oynayacak. Eskişehirspor'un evinde oynayacağı Elazığspor, Afyonspor ve Adanaspor maçları ise ateş hattını yakından ilgilendiriyor. Üst üste ağır yenilgiler alan Eskişehirspor, İstanbulspor maçını ise bir çıkış maçı olarak görüyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:21 Kaynak: İHA

Eskişehirspor, Spor
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