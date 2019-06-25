Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'a puan silme cezası
Son Dakika Spor Haber

Eskişehirspor'a puan silme cezası

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un başkan yardımcısı Mustafa Topkaya, eski futbolcularından Sebastian Pinto'nun, alacaklarıyla ilgili başvurusu üzerine FIFA tarafından siyah-kırmızılı kulübe 6 puan silme cezası verildiğini bildirdi.

Eskişehirspor'a puan silme cezası, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un başkan yardımcısı Mustafa Topkaya, eski futbolcularından Sebastian Pinto'nun, alacaklarıyla ilgili başvurusu üzerine FIFA tarafından siyah-kırmızılı kulübe 6 puan silme cezası verildiğini bildirdi.
Topkaya, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, eski oyuncularından Pinto ile ilgili FIFA nezdinde kesinleşmiş bir karar bulunduğunu söyledi.
"Eskişehirspor'da 5-6 maç oynayan ve takımdan daha sonra ayrılan futbolculardan Pinto, alacakları ile ilgili FIFA'ya başvurmuş. Ortada hukuki bir karar var. Eskişehirspor, yeni sezona eksi 6 puanla başlayacak." diyen Topkaya, yönetimi yeni devraldıklarını ve sorunların çözümü için uğraştıklarını dile getirdi.
Kulübe sahip çıkmak için çaba harcadıklarını vurgulayan Topkaya, "Yönetime geldiğimiz günden bu yana kimsenin ne aradığı ne sorduğu var. Localarını iptal eden insanlar var. Kent halkının Eskişehirspor'dan uzaklaşması bizi üzüyor. Yönetim olarak birlik ve beraberlik içinde bu yola devam edeceğiz. Yapılamayacak hiçbir vaadi vermiyoruz." diye konuştu.
Eskişehirspor'un bu kentin ortak çatısı olduğuna dikkati çeken Topkaya, ellerindeki kadroyu koruyacaklarını ve oyuncularının iyi işler yapacağına inandıklarını sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:04 Kaynak: AA
Sebastian Pinto, Eskişehirspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hatayspor, İlhan Palut'un sözleşmesini uzattı Futbolcu Joao Maleck karıştığı trafik kazasında kendi düğünlerine giden çiftin ölümüne sebep oldu Ozan Tufan yeni sezon öncesi sıkı çalışıyor Ozan Tufan yeni sezon öncesi sıkı çalışıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 15:21:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'a puan silme cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]