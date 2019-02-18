Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor - Abalı Denizlispor: 1-1

Eskişehirspor - Abalı Denizlispor: 1-1

1 saat önce

STAT: Eskişehir YeniHAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xxx), Serdar Diyadin (xxx), Selahattin Şeker (xxx)ESKİŞEHİRSPOR: Melih (xx) - Sissoko (xx) (Dk. 78 Kıvanç (xx), Berkay (xxx), Issah (xx) (Dk.

Eskişehirspor - Abalı Denizlispor: 1-1, System.String[]


STAT: Eskişehir Yeni

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xxx), Serdar Diyadin (xxx), Selahattin Şeker (xxx)

ESKİŞEHİRSPOR: Melih (xx) - Sissoko (xx) (Dk. 78 Kıvanç (xx), Berkay (xxx), Issah (xx) (Dk. 89 Furgan x), Milinkovic (xxx), Erdal (xx), Mehmet Fevzi (xx), Sekidika (xxx), Hakan (xx), Mehmet (xx), İbrahim Halil (xx) (Dk. 45 Emre Günel xx)

ABALI DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xx) - Alperen (xxx), Gökhan (xxx), Ziya (xx), İsmail (xx), Mehmet (xx) (Dk. 90 Seddar x), Recep (xx) (Dk. 84 Burak x), Burak (xxx) (Dk. 72 Kehinde xx), Furkan (xx), Abdülkerim (xx), Mbamba (xx)

GOLLER: Dk. 17 Sekidika (Eskişehirspor) - Dk. 39 Mehmet Akyüz (Abalı Denizlispor)

SARI KARTLAR: Sissoko, Milinkovic, Berkay, Kıvanç (Eskişehirspor) - Abdülkerim (Abalı Denizlispor)

Spor Toto 1'inci Lig 22'nci hafta karşılaşmasında Eskişehirspor kendi sahasında lider Abalı Denizlispor'la 1-1 berabere kaldı.

17'nci dakikada sağ taraftan İbrahim Halil'in pasında arka direkte topla buluşan Sekidika meşin yuvarlağı boş filelere göndererek takımını öne geçiren golü attı: 1-0.

21'inci dakikada Sekidika'nın ceza yayına açtığı orta, defansın hatası nedeniyle Milinkovic'in önünde kalırken, onun şutu direkten döndü.

28'inci dakikada Issah'ın ceza sahası dışından sert vuruşunu Stackhowiak güçlükle kornere çeldi.

33'üncü dakikada ceza sahası dışından Ziya'nın şutu kaleci Melih'te kaldı.

35'inci dakikada kornerden gelen topa Alperen kafayla vurdu. Topu defans oyuncuları kale çizgisinden çıkardı.

39'uncu dakikada defansın pas hatasında topla buluşan Mehmet Akyüz, boş ağlara topu gönderdi ve takımına beraberliği getirdi: 1-1.

87'nci dakikada Sekidika'nın ceza sahasına kadar taşıdığı topla buluşan Emre Güral'ın şutu yandan dışarı çıktı.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:03 Kaynak: DHA

Eskişehir, Berkay Şahin, Denizlispor, Eskişehirspor, Spor
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