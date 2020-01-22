Eskişehirspor Adanaspor maçı Afyon'da oynanacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Eskişehir Yeni Stadyumu'nun müsabaka oynamaya elverişli olmadığından dolayı ligin 19. haftasında karşılaşacağı Adanaspor maçının Afyon Zafer Stadı'nda oynanacağını açıkladı.



Eskişehirspor'un iç saha maçlarını oynadığı Eskişehir Yeni Stadyumu'nun çatısında geçtiğimiz günlerde kar yağışı nedeniyle hasar oluşmuştu. Bunun üzerine stadyum maç oynanmaya elverişli olmadığından dolayı bir süreliğine müsabakalara kapatıldı. Konuyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Eskişehirspor, Adanaspor maçının Afyon Zafer Stadı'nda oynanacağını açıkladı. Siyah kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde;



"Eskişehirspor yönetim kurulu olarak zorlu ve çetin bir mücadele sürecinin içindeyiz. Kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik şartların ve bugün mücadelemizi daha da zorlaştıran bazı cezalarla, gelmesi muhtemel cezaları bertaraf etme adına ciddi ve kritik bir sürecin sorumluluk ve bilinciyle hareket ediyoruz. Eskişehirspor'umuzun Türkiye'de örnek olan stadyumunda geçtiğimiz günlerde yaşanan sorun konusunda da aynı gayret ve özveriyle hareket ettiğimizi, Eskişehirspor kulübünün, taraftarının ve içinde bulunduğumuz maddi koşulları göz önünde bulundurduğumuzu belirtmek isteriz. Eskişehirspor'umuzun Eskişehir dışında oynayacağı her maçta bu değerli desteğin sekteye uğrayacağını ve kendi stadyumumuzdan mahrum kaldığımız her karşılaşmanın maddi olarak içinde bulunduğumuz koşulların kaldıramayacağı bir maliyet ve tahmin edilemeyen bir yük olduğunu üzülerek belirtmek isteriz. Bu konuda yaşanan mağduriyeti gidermek adına üstün gayretler gösteren başta Eskişehir Valimiz Özdemir Çakacak öncülüğünde Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, TOKİ, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na müteşekkiriz. Ancak, Eskişehir Yeni Stadyumu'nun çatısında meydana gelen hasar nedeniyle TC. Eskişehir Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 22 Ocak 2020 tarih ve 2020-01 sayılı kararı doğrultusunda müsabaka oynamaya elverişli olmadığına karar verilmiştir. Karar gereğinde takımımızın 26 Ocak 2020 Pazar günü saat 16.30'da oynayacağı Adanaspor TFF 1. Lig müsabakasının Afyon Zafer Stadı'nda oynanacağını kamuoyunun bilgilerine sunarız. Afyon Zafer Stadı'nın kulübümüze tahsisinde emeği geçen Eskişehir Milletvekilimiz Prof. Dr. Nabi Avcı ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Av. Zihni Çalışkan'a ve stadyum kullanımına izin veren Afjet Afyonspor Yönetim Kurulu'na ayrıca teşekkürü bir borç biliriz. Yaşanan mağduriyetin hem mali, hem de manevi anlamda bertaraf edilmesi adına Eskişehir'de manevi desteğini bizlerden esirgemeyen tüm seçilmişlerin, atanmış ve şehri yönetmekle mükellef olan tüm ilgilileri Eskişehirspor yönetim kurulu olarak göreve davet ediyoruz." - ESKİŞEHİR