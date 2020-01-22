Eskişehirspor-Adanaspor maçı Afyonkarahisar'da oynanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskişehirspor-Adanaspor maçı Afyonkarahisar'da oynanacak - Son Dakika Spor

Eskişehirspor-Adanaspor maçı Afyonkarahisar'da oynanacak

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un 19. haftada Adanaspor ile yapacağı maçın Eskişehir Stadı'nın çatısındaki hasar nedeniyle Afyonkarahisar'da oynanacağı bildirildi.

Eskişehirspor-Adanaspor maçı Afyonkarahisar'da oynanacak, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un 19. haftada Adanaspor ile yapacağı maçın Eskişehir Stadı'nın çatısındaki hasar nedeniyle Afyonkarahisar'da oynanacağı bildirildi.

Siyah-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Eskişehirspor'un stadında geçen günlerde yaşanan sorun konusunda gayret ve özveriyle hareket edildiği belirtildi.

Genç futbolcuların verdiği ve meşalesini yaktığı "onurlu mücadele"de iç saha maçlarının önemli olduğuna değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Taraftarımızın desteğine en çok ihtiyaç duyacağımız süreçten geçtiğimizin farkındayız. Ancak Yeni Eskişehir Stadı'nın, çatısında meydana gelen hasar nedeniyle Eskişehir Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulunun bugün aldığı karar doğrultusunda müsabaka oynamaya elverişli olmadığına karar verilmiştir. Karar gereği takımımızın 26 Ocak Pazar günü saat 16.30'da oynayacağı Adanaspor müsabakasının Afyon Zafer Stadı'nda yapılacağını kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Açıklamada, Afyonkarahisar Zafer Stadı'nın Eskişehirspor'a tahsisinde emeği geçen AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ile AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan'a ve Afjet Afyonspor Yönetim Kurulu'na teşekkür edildi.

Eskişehirspor, Eskişehir, Adanaspor, Afyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

"Peruklu hırsız" peruk bakımı sırasında yakalandı
Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam yapıldı YHT'e zam yapıldığı ile ilgili haberlere TCDD'den açıklama geldi Erzurumsporlu Osman Çelik'ten maç sonu Abdullah Avcı'ya gönderme

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 01:24:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehirspor-Adanaspor maçı Afyonkarahisar'da oynanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]