Eskişehirspor-Adanaspor maçının ardından - Son Dakika

Eskişehirspor-Adanaspor maçının ardından

TFF 1'inci Lig'de 2'nci haftanın açılış maçında Eskişehirspor evinde Adanaspor ile golsüz beraber kaldı.

Eskişehirspor-Adanaspor maçının ardından, System.String[]
TFF 1'inci Lig'de 2'nci haftanın açılış maçında Eskişehirspor evinde Adanaspor ile golsüz beraber kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, sahadan berabere ayrıldıkları için çok üzgün olduklarını söyledi. Adanaspor maçını kazanmak için çok çalıştıklarını ifade eden Özer, 'Adanaspor maçını kazanmak istiyorduk, çok iyi çalıştık. Oyuncularım elinden gelen mücadeleyi verdiler. Son derce memnunum oyunculardan, futbol netice oyunu, istenilen netice gelmezse eleştiriler olur. İki haftadır iyi mücadele ediyoruz ama gol yollarında problemimiz var. Bugün 5 net pozisyonumuz var ama son vuruşlarda sıkıntılar yaşıyoruz. Üzgünüm. keşke galip gelseydik. Bu şartlarda çok iyi mücadele eden oyuncularımla gurur duyuyorum. Taraftar bugün burada olsaydı daha baskılı oynardık, kalbiyle bizi desteklediğini biliyorum. İkinci yarıda kırmızı kart pozisyonu vardı, hakem verseydi rakip 10 kişi kalacaktı. Bazı mevkilerde sıkıntılarımız var biliyorsunuz. Elimizdeki kadroyu kullanmaya çalışıyoruz. Eskişehirspor'a sahip çıkalım. İyi çalışıyoruz, özellikle ikinci yarıda pozisyonlar var, atsaydık çok farklı olabilirdi. Önümüzdeki Altay maçına bakıyoruz' dedi.??GALİBİYET İÇİN GELMİŞTİK??Adanaspor Teknik Direktörü Recep Yazıcı da beraberliğin kendilerini üzdüğünü söyledi. Sahada gol arayan, golü isteyen bir Adanaspor olduğunu kaydeden Yazıcı şunları söyledi

'Biz bugün galibiyet için geldik, oyun planlarını da ona göre kurduk. Bir puan için sevinemedik. İlk yarıda 2 net pozisyonumuz var. Oyunda gol arayan, topu tutan, arayan, galibiyeti arayan bizdik. Rakibimizi iyi analiz ettik, kalabalık defans yaparak kontrataklarla çıkmaya çalıştılar. İkinci yarı değişikliklerle gol aradık. Yeni oyuncuları görmüş olduk, hem de gol aradık. Ama rakibimiz gole izin vermedi. Eskişehirspor'a başarılar diliyorum. İki takım da centilmence mücadele etti.?


- Rktaneskişehir

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 21:35 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eskişehirspor-Adanaspor maçının ardından - Son Dakika Spor

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