Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor - Altınordu: 2 - 4

Eskişehirspor - Altınordu: 2 - 4

25 dakika önce

STAT: Yeni EskişehirHAKEMLER: Mert Güzenge, Özgür Ertem, Erkan AkbulutESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - İbrahim Sissokko (Dk. 73 İbrahim Halil), Berkay, Kamal İssah, Milinkovic, Alperen (Dk. 57 Mete), Erdal Akdari, Mehmet Feyzi, Furgan (Dk.

Eskişehirspor - Altınordu: 2 - 4, System.String[]


STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Mert Güzenge, Özgür Ertem, Erkan Akbulut

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - İbrahim Sissokko (Dk. 73 İbrahim Halil), Berkay, Kamal İssah, Milinkovic, Alperen (Dk. 57 Mete), Erdal Akdari, Mehmet Feyzi, Furgan (Dk. 46 Emre Güral), Hakan Aslantaş, Mehmet Özcan

ALTINORDU: Erce - Hasan, Mehmet (Dk. 63 Hüseyin Üner), Oğulcan, Muhammed, Kerim, Serdar (Dk. 90 Enes Kubat), Ali Yaşar, Okan Derici (Dk. 61 Berkay) Anıl Koç, Sinan Osmanoğlu

GOLLER: Dk. 20 İbrahim Sissokko, Dk. 77 İbrahim Halil (Eskişehirspor) - Dk. 24 Okan, Dk. 45 Serdar, Dk. 67 Hüseyin, Dk. 70 Kerim Alıcı (Altınordu)

SARI KARTLAR: Issah, Erdal (Eskişehirspor) - Oğulcan (Altınordu)

Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Eskişehirspor, sahasında Altınordu'ya 4-2 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 24'üncü dakikada Okan, 45'inci dakikada Serdar, 67'nci dakikada Hüseyin ve 70'inci dakikada Kerim Alıcı kaydetti. Eskişehirspor'un karşılaşmadaki golleri ise 20'nci dakikada Sissokko ve 77'inci dakikada İbrahim Halil'den geldi. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:55 Kaynak: DHA

Spor
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