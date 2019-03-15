Eskişehirspor - Altınordu: 2 - 4

STAT: Yeni EskişehirHAKEMLER: Mert Güzenge, Özgür Ertem, Erkan AkbulutESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - İbrahim Sissokko (Dk. 73 İbrahim Halil), Berkay, Kamal İssah, Milinkovic, Alperen (Dk. 57 Mete), Erdal Akdari, Mehmet Feyzi, Furgan (Dk.





STAT: Yeni Eskişehir



HAKEMLER: Mert Güzenge, Özgür Ertem, Erkan Akbulut



ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - İbrahim Sissokko (Dk. 73 İbrahim Halil), Berkay, Kamal İssah, Milinkovic, Alperen (Dk. 57 Mete), Erdal Akdari, Mehmet Feyzi, Furgan (Dk. 46 Emre Güral), Hakan Aslantaş, Mehmet Özcan



ALTINORDU: Erce - Hasan, Mehmet (Dk. 63 Hüseyin Üner), Oğulcan, Muhammed, Kerim, Serdar (Dk. 90 Enes Kubat), Ali Yaşar, Okan Derici (Dk. 61 Berkay) Anıl Koç, Sinan Osmanoğlu



GOLLER: Dk. 20 İbrahim Sissokko, Dk. 77 İbrahim Halil (Eskişehirspor) - Dk. 24 Okan, Dk. 45 Serdar, Dk. 67 Hüseyin, Dk. 70 Kerim Alıcı (Altınordu)



SARI KARTLAR: Issah, Erdal (Eskişehirspor) - Oğulcan (Altınordu)



Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Eskişehirspor, sahasında Altınordu'ya 4-2 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 24'üncü dakikada Okan, 45'inci dakikada Serdar, 67'nci dakikada Hüseyin ve 70'inci dakikada Kerim Alıcı kaydetti. Eskişehirspor'un karşılaşmadaki golleri ise 20'nci dakikada Sissokko ve 77'inci dakikada İbrahim Halil'den geldi. - Eskişehir

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