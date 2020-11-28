Eskişehirspor Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı

TFF 1. Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Altınordu'yu konuk edecek olan Eskişehirspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde 11: 30'da başlayan antrenmanda Eskişehirsporlu oyuncular teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı. Karşılaşma saatini beklemeye geçen siyah-kırmızılılar tesiste kampa girdi. Maç öncesinde İzmir temsilcisi Altınordu topladığı 20 puan ile liderlik koltuğunda otururken, Eskişehirspor ise 1 puan ile son sırada yer alıyor. - ESKİŞEHİR