Eskişehirspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
18.02.2021 14:24
Eskişehirspor TFF 1. Lig'in 22. haftasında karşılaşacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Eskişehirspor TFF 1. Lig'in 22. haftasında karşılaşacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-kırmızılı ekip ligin 22. haftasında Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynayacağı Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Cengiz Seçsev ve ekibi yönetiminde saat 11: 00'de başlayan antrenmanda futbolcular ısınmanın ardından dar alanda pas ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. İdmanın son bölümü ise taktik ağırlıklı geçti.
Eskişehirspor Bandırmaspor karşılaşması 19 Şubat Cuma günü saat 16.00'da oynanacak. - ESKİŞEHİR
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