Eskişehirspor Basın Sözcüsü Köksal: Ligde Kalmak İstiyoruz
2 saat önce
ESKİŞEHİRSPOR Basın Sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal, "Elazığspor'u yenerek ligde kalacağımızı bütün futbol camiasına göstermek istiyoruz" dedi.
ESKİŞEHİRSPOR Basın Sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal
, " Elazığspor
'u yenerek ligde kalacağımızı bütün futbol camiasına göstermek istiyoruz" dedi.
Vali Hanefi Demirkol
Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Eskişehirspor
Basın Sözcüsü Hasan Hüseyin
Köksal, Osmanlıspor maçında haklı bir galibiyet kazandıklarını, Elazığspor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Eskişehirspor şehrin markası. Eskişehirspor'da işler yolunda gittiğinde tüm şehrin psikolojisi hep pozitif yönde oluyor. Zor bir hafta atlattık. Bizim inandığımız bir Osmanlıspor maçı vardı. Haklı bir galibiyet aldık. Birlik ve beraberlik içerisinde Eskişehirspor'un bu ligde yenemeyeceği takım yok. Futbolda kazanacaksınız da kaybedeceksiniz de, hiç beklemediğiniz sonuçlarla da karşılaşabilirsiniz. Ama herkesin, her oyuncunun Eskişehirspor armasının büyüklüğünün farkında olarak, formasını son damlasına kadar terleterek, taraftarın özlediği futbolla mağlup da olsa mücadele gücünü kaybetmemiş, hırsını kaybetmemiş bir yapıyla alamayacağımız maç olmadığını biliyorduk. Osmanlıspor maçıyla da bize bu önemli dönemde 3 puan getirdi. Bu ligde son 7 haftya girdik. Daha göçlü bir Eskişehirspor olarak artık gelecek sezonun planlarını yapacağız. Bu hafta çok önemli bir maç var. Elazığspor maçı. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Başarının ayaklarından bir tanesi kulüp. İkinci ayağı futbolcular. Üçüncü ayağı teknik kadro ve dördüncü ayağı taraftar. Biz bazı ayaklar olarak gerekeni yapıyoruz. Allah'ın izniyle, birlik ve beraberlikle bu hafta stadyumu doldurarak Elazığspor karşılaşmasından gereken galibiyeti alıp artık bu ligde de kalacağımızı bütün futbol camiasına göstermek istiyoruz." - Eskişehir
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:46 Kaynak: DHA
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