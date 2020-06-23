Eskişehirspor Başkanı Akgören'den 'teşvik primi' tepkisi - Son Dakika

Eskişehirspor Başkanı Akgören'den 'teşvik primi' tepkisi

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, Erzurumspor ile oynadıkları maçta bazı futbolcular arasında konuşulan 'teşvik primi' konusunda sert açıklamalarda bulundu.

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, Erzurumspor ile oynadıkları maçta bazı futbolcular arasında konuşulan 'teşvik primi' konusunda sert açıklamalarda bulundu. Akgören, "Erzurumspor'da iki arkadaşımız maçın başından sonuna kadar futbolcularımızı grubumuzda şampiyonluğa oynayan bir takımın adını vererek oradan teşvik primi aldığımızı ve bu teşvik priminin takıma vermiş olduğu moral motivasyon gücüyle direndiğimizi dile getirerek 'neden bu kadar oynuyorsunuz' gibi açıklamalarla kadromuzu sürekli taciz etmişler" dedi.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı


TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un Başkanı Mustafa Akgören, 1-0 mağlup oldukları BB Erzurumspor maçında bazı futbolcular arasında konuşulan teşvik primiyle ilgi açıklama yaptı. Başkan Akgören, "Maç sonunda Sezgin kaptanımızın vermiş olduğu tepkinin nedenini sonradan herkes gördü. Ben de kulüp başkanı olarak birinci elden Sezgin ve diğer futbolcularımızdan bilgi aldım. Erzurumspor'da maalesef iki arkadaşımız maçın başından sonuna kadar futbolcularımızı grubumuzda şampiyonluğa oynayan bir takımın adını vererek oradan bizim teşvik primi aldığımızı ve bu teşvik priminin takıma vermiş olduğu moral motivasyon gücüyle Erzurum'a karşı direndiğimizi ve bunu çok daha çirkin şekilde dile getirerek 'neden bu kadar oynuyorsunuz' gibi açıklamalarla sahada yaş ortalaması 17 ile 23 arasında değişen kadromuzu sürekli taciz etmişler. Aynı şekilde bu iki futbolcu kardeşimizin yapmış oldukları açıklamalar şahsımızda ve camiamızda ciddi tepkilere sebep olmuştur" diye konuştu.


"Futbolcuların çirkin açıklamalarını kendilerine iade ediyorum"


Konuyla ilgi Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'i aradığını aktaran Akgören, "Ben konuyla ilgili Erzurumspor camiasının başkanını aradım. Kendisine bu şekilde olayların geçtiğini, bu tip duyumlar aldığımızı, bu konuya nasıl baktıklarını sordum. 'Siz de aynı açıklamaları destekliyor musunuz?' diye sordum. Kendisi asla böyle düşüncelerinin olmadığını, Eskişehirspor'un böyle çirkin bir olayın içinde olmayacağını bildiğini söylemiştir. O yüzden bu konuyu kapatmak istiyorum. Futbolcuların yapmış olduğu çirkin açıklamaları da kendilerine iade ediyorum. Eğer bizim teşvik primi alma gibi bir eylemimiz olsaydı biz bu maça prim açıklardık. Özellikle bu maça 1 lira bile prim açıklamadık. Bunu tüm kamuoyu bilsin. Bu konu bizim için bitmiştir" şeklinde konuştu.


"Acilen özür dilemeye davet ediyorum"


Ayrıca ismini vermediği bir kişinin Eskişehirspor'a beddua ettiğini ve özür beklediklerni bildiren Mustafa Akgören, "Ülkemizde yaygın olarak kullanılan bir uygulama sitesinin sahibi veya CEO'su bilemiyorum artık Eskişehirspor'a etmiş olduğu bedduayı laneti bir tweet atarak ortaya koydu. Daha sonra kısa sürede silmiş ama bunlar kayıtlara geçti. Ben Eskişehirspor Kulübü Başkanı olarak Yönetim Kurulu arkadaşlarım adına ve bütün camiamız adına bu tweeti atan beyefendiyi kınıyorum ve Eskişehirspor camiasından acilen özür dilemeye davet ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Erzurumspor Kulübü, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eskişehirspor Başkanı Akgören'den 'teşvik primi' tepkisi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

14:56 Frikiklere aldırış etmeyen güzel sporcudan cesur sözler: Sahada iç çamaşırı giymiyorum 15:42 Son Dakika: Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı 12:49 3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti 09:32 Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim 10:34 Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım 11:58 Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor 11:01 Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu 00:44 Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı 12:32 Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti 11:42 G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek 09:52 Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi 14:48 Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor 13:28 Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek 21:42 Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı 20:50 Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu
15:35
Son Dakika: Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı
15:15
Son Dakika: Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
15:10
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
15:09
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
15:02
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
14:59
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
14:58
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
14:40
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
14:40
Çanakkale Köprüsü'nün ayağına yıldırım düştü, o anlar kameralara yansıdı
14:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 15:46:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehirspor Başkanı Akgören'den 'teşvik primi' tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]